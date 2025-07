Veneto in festa

Descrizione evento:

Cittadella (PD) si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della bellezza, della condivisione e dell’emozione: Sabato 23 Agosto 2025 si svolgerà la “Notte di fine Estate”, un evento pensato per accogliere famiglie, giovani e turisti in un’atmosfera festosa e coinvolgente.



Nel cuore della città prenderà vita un ricco programma che unisce un colorato mercatino tematico e performance circensi, trasformando il centro storico in un luogo di incontro e meraviglia. Una festa per tutti, in cui la cultura del territorio si intreccia con momenti di intrattenimento e relax.



L’obiettivo della Manifestazione è quello di salutare la fine della stagione estiva valorizzando gli spazi pubblici e il patrimonio urbano, promuovendo al contempo un’esperienza inclusiva, capace di abbracciare ogni fascia d’età.



Protagonisti della serata saranno:

– il Mercatino dell’Artigianato Artistico, con creazioni originali e pezzi unici fatti a mano;

– le Specialità Gastronomiche Stagionali, tra sapori autentici e profumi d’estate;

– i Prodotti per il Benessere e la Cura del Corpo, per riscoprire un rapporto armonioso con sé stessi e l’ambiente;

– giocoleria, danza e acrobazie con attrezzi ed effetti scenografici in compagnia di Atmòs Fire Dance Show.



La “Notte di fine Estate” è più di una festa: è un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni sotto le stelle e riscoprire il piacere di vivere la città.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi