Veneto in festa

Descrizione evento:

Sabato 30 e Domenica 31 Agosto 2025, dalle ore 10:00 fino al tramonto, il suggestivo Parco Cavalleggeri di Padova ospiterà “Armonie al Parco Prandina”, una Manifestazione all’insegna della Natura, della Creatività e del Benessere, organizzata dall'Associazione MITICA in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo.



Immerso nel verde e costellato di alti alberi che offrono ampie zone d’ombra e refrigerio, il Parco Cavalleggeri di Padova è la cornice ideale per due giornate di relax, equilibrio e bellezza. Come parco pubblico, è dotato di giostrine e aree gioco per bambini, che rendono l’evento perfetto per tutta la famiglia. Al centro del parco si erge una suggestiva Pagoda, dove si terranno dimostrazioni, conferenze e incontri dedicati al benessere olistico.



Tra i vialetti ombreggiati e i prati si alterneranno stand di artigianato artistico e creazioni manuali di qualità, operatori olistici, trattamenti, consulenze e attività per corpo, mente e spirito. Sarà un percorso esperienziale pensato per chi desidera rallentare, respirare e riconnettersi con sé stessi, in un contesto armonioso e ricco di stimoli positivi.



Il ricco programma della Manifestazione prevede inoltre per le due giornate Laboratori Didattici, Spettacoli, Concerti, Giocoleria, Convegni, Truccabimbi ed Animazioni varie per Bambini.



La Manifestazione rientra nella programmazione dell'Evento "AZIONE IN FESTA-Festa Regionale di Azione"



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi