Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Sagra del Carmine e Carmine Rock" nelle serate dall'11 al 15 Luglio 2025, a Villatora di Saonara (PD), nell'Area del Patronato in Via XI Febbraio, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Tutte le sere funzioneranno gli Stands Gastronomici con "Cena sotto el baracon" con Menù della Tradizione o Pesce Fritto, Fiumi di Birra, Panini "Onti e meno Onti", Piadine e Hamburger.

Serate con Ballo Liscio, Scuole di Danza ed Esibizioni; Musica Live con Tribute Band; Gonfiabili per Bambini; Mostre Culturali; Pesca di Beneficenza; Mercato del Libro.

Martedì 15 Luglio: Gran Finale Laser Show 3D.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi