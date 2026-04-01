Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "InDiga Spring Fest" nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2025, a Sottomarina di Chioggia (VE), all'interno dello Stabilimento Balneare "InDiga" in Via San Marco, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma delle due giornate prevede la presenza di Giostre per Bambini, Intrattenimenti Musicali Live, Animazioni per tutti e Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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