InDiga Spring Fest, Chioggia VE, 18/04/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

apr 18 2026
apr 19 2026

InDiga Spring Fest

Il Mercatino

Letture: ... - Mostre-Mercato a Chioggia - VE

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Stabilimento Balneare InDiga
Via San Marco
data: da sabato 18 aprile 2026, alle 09:00
a domenica 19 aprile 2026, alle 18:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
InDiga Spring Fest
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "InDiga Spring Fest" nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2025, a Sottomarina di Chioggia (VE), all'interno dello Stabilimento Balneare "InDiga" in Via San Marco, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma delle due giornate prevede la presenza di Giostre per Bambini, Intrattenimenti Musicali Live, Animazioni per tutti e Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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