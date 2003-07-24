24ª Camminata del Draghetto: un’avventura tra natura e tradizione, Breda di Piave TV, 31/05/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 31 2026

24ª Camminata del Draghetto: un’avventura tra natura e tradizione

31 maggio-2 giugno 2026

Letture: ... - Escursioni a Breda di Piave - TV

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Pero di Breda di Piave (TV)
data: domenica 31 maggio 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Gruppi Uniti Pero Aps
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3926603677
Descrizione evento: 
Giunta alla sua 24^ edizione, la Camminata del Draghetto si conferma l’evento imperdibile per chi ama la natura e le tradizioni. Molto più di una semplice escursione, è un’esperienza pensata per far battere il cuore a grandi e piccini.



 



Il percorso si snoda tra i suggestivi "stradoni" di campagna, offrendo scorci autentici su un mondo rurale tutto da scoprire. Lungo il tracciato, le aziende agricole locali aprono le loro porte per mostrare il fascino della vita in fattoria: dalle antiche case rurali agli animali da cortile, ogni tappa è una sorpresa.



 



Per i bambini, il divertimento è assicurato grazie a punti animazione dedicati, rendendo il cammino leggero e coinvolgente. Unisciti a noi per riscoprire il valore del tempo vissuto all'aperto, tra i profumi e i colori della nostra campagna.



 



La festa inizia domenica 31 maggio 2026 alle ore 15.00 con:



 



"Due passi a cavallo", spettacolo equestre e giro in carrozza per bambini



 



e dalle 15.00 alle 18.00 "Giochi tradizionali in formato gigante", un momento animato per grandi e piccini



 



e a seguire martedì 2 GIUGNO 2026 la Camminata del Draghetto con



 



Partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 10.30



 



ISCRIZIONI vicino alla Chiesa di Pero:



- domenica 31 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;



- lunedì 1 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00;



- martedì 2 giugno dalle ore 8.00 alle ore 10.30 (non oltre);



- on line dal 23 maggio a questo link: https://online.gruppiunitipero.org/



 



All'arrivo possibilità di usufruire del nostro stand con gustose specialità gastronomiche. Si consiglia la prenotazione del pranzo alle casse entro le ore 10.00.



A tutti i bambini verrà consegnato un simpatico gadget.



Le attività di animazione, il servizio assistenza ed i ristori sono garantiti fino ad esaurimento scorte, non oltre le ore 13.00.



Viene richiesto il massimo rispetto dell'ambiente e delle proprietà.



 



AMPI PARCHEGGI disponibili con servizio bus navetta gratuito. 



 



In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà domenica 7 giugno.



 



ore 16.30 Chiusura della manifestazione.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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