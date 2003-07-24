Veneto in festa

Letture: ... - Incontri a Grisignano di Zocco - VI
|dove:
|Hotel Venice
Via Francesco Beggiato 56
|data:
|mercoledì 20 maggio 2026, dalle 18:00 alle 19:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Confraternita del Zocco
|Referente:
|Corrado Reschiglian
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|0444415222
Antonio Maresio Bazolle: Un autonomista veneto dell’Ottocento
Conferenza del Professor Riccardo Pasqualin
Presentazione del libro di Riccardo Pasqualin Antonio Maresio Bazolle. Antirisorgimento veneto (Club di Autori Indipendenti, 2026)
L’evento avrà luogo mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 18:00
Sala congressi dell’Hotel Venice, Via Francesco Beggiato 56, Grisignano di Zocco (VI)
Con il patrocinio della Confraternita del Zocco e di III Venetia
Tel e Fax: +39.0444.415.222 - cell. 342.6083873
Email: info@hvenice.it