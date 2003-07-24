Antonio Maresio Bazolle: Un autonomista veneto dell’Ottocento, Grisignano di Zocco VI, 20/05/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

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Dettagli evento:

mag 20 2026

Antonio Maresio Bazolle: Un autonomista veneto dell’Ottocento

Conferenza del Professor Riccardo Pasqualin

Letture: ... - Incontri a Grisignano di Zocco - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Hotel Venice
Via Francesco Beggiato 56
data: mercoledì 20 maggio 2026, dalle 18:00 alle 19:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Confraternita del Zocco
Referente: Corrado Reschiglian
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0444415222
Antonio Maresio Bazolle: Un autonomista veneto dell’Ottocento
Descrizione evento: 
Antonio Maresio Bazolle: Un autonomista veneto dell’Ottocento

Conferenza del Professor Riccardo Pasqualin

 

Presentazione del libro di Riccardo Pasqualin Antonio Maresio Bazolle. Antirisorgimento veneto (Club di Autori Indipendenti, 2026)

 

L’evento avrà luogo mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 18:00

Sala congressi dell’Hotel Venice, Via Francesco Beggiato 56, Grisignano di Zocco (VI)

 

Con il patrocinio della Confraternita del Zocco e di III Venetia

 

Tel e Fax: +39.0444.415.222 - cell. 342.6083873

Email: info@hvenice.it
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