Veneto in festa

Descrizione evento:

La 10ª edizione di "Asolando in Rosa" è una manifestazione aperta a tutti dedicata alla promozione dello sport, della salute e della prevenzione, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sul tumore al seno. L'evento sostiene anche la solidarietà, devolvendo il ricavato alla LILT di Treviso.







Per l'edizione 2026 sono previsti:



Data: domenica 11 ottobre 2026



Luogo di partenza: Villa Razzolini Loredan, Asolo



Programma:



7:30–8:30 ultime iscrizioni



8:00–8:30 saluti istituzionali



8:30 riscaldamento di gruppo



9:00 partenza della passeggiata non competitiva



Durante la giornata sarà presente anche il camper della LILT Montebelluna, con volontari che forniranno informazioni su prevenzione, corretti stili di vita e alimentazione.