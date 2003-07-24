ASOLANDO IN ROSA, Asolo TV, 11/10/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

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Dettagli evento:

ott 11 2026

ASOLANDO IN ROSA

Letture: ... - Beneficenza a Asolo - TV

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Asolo
Via Schiavonesca Marosticana, 15
data: domenica 11 ottobre 2026, dalle 07:30 alle 12:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Valentina Stevan
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3497163140
ASOLANDO IN ROSA
Descrizione evento: 
  La 10ª edizione di "Asolando in Rosa" è una manifestazione aperta a tutti dedicata alla promozione dello sport, della salute e della prevenzione, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sul tumore al seno. L'evento sostiene anche la solidarietà, devolvendo il ricavato alla LILT di Treviso. 



	 



	Per l'edizione 2026 sono previsti:



	Data: domenica 11 ottobre 2026



	Luogo di partenza: Villa Razzolini Loredan, Asolo



	Programma:



	7:30–8:30 ultime iscrizioni



	8:00–8:30 saluti istituzionali



	8:30 riscaldamento di gruppo



	9:00 partenza della passeggiata non competitiva



	Durante la giornata sarà presente anche il camper della LILT Montebelluna, con volontari che forniranno informazioni su prevenzione, corretti stili di vita e alimentazione.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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