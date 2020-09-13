Veneto in festa

Letture: ... - Gare-Sportive a Velo Veronese - VR
|dove:
|Velo Veronese
Velo Veronese (VR)
|info periodo:
|Domenica 13 settembre 2026; partenze dalle ore 7.00
|data:
|domenica 13 settembre 2026, dalle 07:00 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Lessinia Legend Sport ASD e APS
|Referente:
|Lessinia Legend Sport
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
La nona edizione della Lessinia Legend Run si svolge domenica 13 settembre 2026 a Velo Veronese. La manifestazione propone percorsi trail e walking da 10, 20, 30 e 50 chilometri, con partenza e arrivo nel territorio della Lessinia. [Inserito da AI]