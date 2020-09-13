Lessinia Legend Run 2026, Velo Veronese VR, 13/09/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

set 13 2026

Lessinia Legend Run 2026

Trail running a Velo Veronese

Letture: ... - Gare-Sportive a Velo Veronese - VR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Velo Veronese
Velo Veronese (VR)
info periodo: Domenica 13 settembre 2026; partenze dalle ore 7.00
data: domenica 13 settembre 2026, dalle 07:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Lessinia Legend Sport ASD e APS
Referente: Lessinia Legend Sport
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Lessinia Legend Run 2026
Descrizione evento: 
La nona edizione della Lessinia Legend Run si svolge domenica 13 settembre 2026 a Velo Veronese. La manifestazione propone percorsi trail e walking da 10, 20, 30 e 50 chilometri, con partenza e arrivo nel territorio della Lessinia. [Inserito da AI]
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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