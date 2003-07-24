Veneto in festa

Letture: ... - Spettacoli a Verona - VR
|dove:
|Teatro Romano di Verona
Verona (VR)
|info periodo:
|Dal 27 luglio all'8 agosto 2026, ore 21.30
|data:
|da lunedì 27 luglio 2026, alle 21:30
a sabato 8 agosto 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Citta di Verona
|Referente:
|Citta di Verona
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Dal 27 luglio all'8 agosto il Teatro Romano di Verona ospita i MOMIX con Botanica - Season 2, spettacolo serale alle ore 21.30. [Inserito da AI]