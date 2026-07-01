Veneto in festa

Letture: ... - Mostre a Verona - VR
|dove:
|Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaliger
Cortile Mercato Vecchio 8, Verona (VR)
|info periodo:
|Dal 30 luglio al 1 novembre 2026. Orari indicativi: verificare sul sito degli Scavi Scaligeri.
|data:
|da giovedì 30 luglio 2026, alle 10:00
a domenica 1 novembre 2026, alle 19:00 del giorno seguente.
|intrattenimenti:
|Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Comune di Verona / CAMERA - Centro Italiano per la
|Referente:
|Lara Facco P&C
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3492529989
Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona ospita una mostra dedicata a Dorothea Lange, con circa duecento fotografie che raccontano crisi, migrazioni e trasformazioni sociali negli Stati Uniti. La mostra e' curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, organizzata dal Comune di Verona e prodotta da CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia. [Inserito da AI]