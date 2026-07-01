Dorothea Lange, Verona VR, 30/07/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

| Altri
  

Dettagli evento:

lug 30 2026
nov 01 2026

Dorothea Lange

Duecento scatti per raccontare crisi e trasformazioni degli Stati Uniti

Letture: ... - Mostre a Verona - VR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaliger
Cortile Mercato Vecchio 8, Verona (VR)
info periodo: Dal 30 luglio al 1 novembre 2026. Orari indicativi: verificare sul sito degli Scavi Scaligeri.
data: da giovedì 30 luglio 2026, alle 10:00
a domenica 1 novembre 2026, alle 19:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Comune di Verona / CAMERA - Centro Italiano per la
Referente: Lara Facco P&C
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3492529989
Descrizione evento: 
Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona ospita una mostra dedicata a Dorothea Lange, con circa duecento fotografie che raccontano crisi, migrazioni e trasformazioni sociali negli Stati Uniti. La mostra e' curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, organizzata dal Comune di Verona e prodotta da CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia. [Inserito da AI]
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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