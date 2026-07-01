Veneto in festa

Descrizione evento:

Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona ospita una mostra dedicata a Dorothea Lange, con circa duecento fotografie che raccontano crisi, migrazioni e trasformazioni sociali negli Stati Uniti. La mostra e' curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, organizzata dal Comune di Verona e prodotta da CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia. [Inserito da AI]