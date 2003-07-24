Veneto in festa

Letture: ... - Incontri a Grisignano di Zocco - VI
|dove:
|Hotel Venice
Grisignano di Zocco
|data:
|sabato 16 maggio 2026, dalle 16:00 alle 17:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Confraternita del Zocco
|Referente:
|Corrado Reschiglian
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|0444415222
La Spagna dalla Cruzada al Franchismo in due romanzi di Samuel Segato
L’autore presenta i suoi libri: Il Raggiro (2021) e Il destino di un barbiere (2025) pubblicati da Berica Editrice
L’evento avrà luogo Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16.00
Presso la Sala Conferenze dell’Hotel Venice
Via F. Beggiato 56, Grisignano di Zocco (VI)
Con il patrocinio della Confraternita del Zocco
Contatti:
info@hvenice.it
3426083873