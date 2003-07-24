La Spagna dalla Cruzada al Franchismo in due romanzi di Samuel Segato, Grisignano di Zocco VI, 16/05/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

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Dettagli evento:

mag 16 2026

La Spagna dalla Cruzada al Franchismo in due romanzi di Samuel Segato

Samuel Segato presenta i suoi libri: “Il Raggiro” (2021) e “Il destino di un barbiere” (2025) pubblicati da Berica Editrice

Letture: ... - Incontri a Grisignano di Zocco - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Hotel Venice
Grisignano di Zocco
data: sabato 16 maggio 2026, dalle 16:00 alle 17:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Confraternita del Zocco
Referente: Corrado Reschiglian
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0444415222
La Spagna dalla Cruzada al Franchismo in due romanzi di Samuel Segato
Descrizione evento: 
La Spagna dalla Cruzada al Franchismo in due romanzi di Samuel Segato



L’autore presenta i suoi libri: Il Raggiro (2021) e Il destino di un barbiere (2025) pubblicati da Berica Editrice



L’evento avrà luogo Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16.00

Presso la Sala Conferenze dell’Hotel Venice

Via F. Beggiato 56, Grisignano di Zocco (VI)

Con il patrocinio della Confraternita del Zocco

 

Contatti:

info@hvenice.it

3426083873
Nei pressi di questo evento puoi:
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