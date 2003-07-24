52^ Mostra Mercato Marroni del Monfenera, Pederobba TV, 04/10/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 04 2026

52^ Mostra Mercato Marroni del Monfenera

Letture: ... - Mostre-Mercato a Pederobba - TV

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Cittadino
Centro Cittadino
data: domenica 4 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 19:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
52^ Mostra Mercato Marroni del Monfenera
Descrizione evento: 
L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente a Pederobba (TV) in occasione della "52ª Mostra Mercato Marroni del Monfenera", nelle giornate di Domenica 04, 11, 18 e 25 Ottobre 2026, dalle 09:00 alle 19:00, lungo le Vie del Centro Cittadino.

Un grande appuntamento autunnale dove la Mostra-Mercato Fieristica si affiancherà al tradizionale Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell’Artigianato Artistico e delle Opere d’Ingegno Creativo, con tante originali creazioni, idee regalo per la Casa e il Tempo Libero e dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione direttamente sul posto.

Il percorso del Mercatino comprenderà anche una ricca rassegna di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali e Italiani, con degustazioni e specialità alimentari dolci e salate stagionali, oltre a proposte dedicate alla Salute Naturale, al Benessere e alla Cura del Corpo.

A completare l’atmosfera di festa, Laboratori Artistici e Didattici, Esibizioni, Animazioni, Spettacoli, Truccabimbi, il tradizionale Luna Park di Ottobre e tante altre iniziative.

E naturalmente, a farla da protagonisti, saranno i Marroni del Monfenera, disponibili cotti e crudi, insieme allo Stand Enogastronomico, che a pranzo e a cena proporrà specialità legate al territorio.



Per info Mostra Mercato, Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!




 




Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
52^ mostra mercato marroni del...
Sagra levà 2026
Fiera del bollito con la peara'
San nicolo' in festa
Mele a mel
Approfondimenti
Formazione online: i vantaggi per i...
Formazione online: i vantaggi per i...
Un investimento per il futuro professionale
Nel contesto lavorativo odierno, la formazione online è diventata un elemento fondamentale per il...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Il meccanismo di gioco. Riscossione dei premi dei Gratta e...
Sono molte le proposte di Gratta e Vinci, sia online che cartacee, che si ispirano a eventi...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Venezia: lusso e svago. Verona: citta' romantica. Padova:...
Il Veneto è una delle regioni più affascinanti e ricche d'Italia, con una cultura vibrante, una...


 
Redazionali
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Una scena musicale interessante, custodita quasi in segreto
Lisbona è una città &ldquo;velatamente&rdquo; rock. Al contrario delle altre capitali europee...
Sardegna e cultura: le aree...
Sardegna e cultura: le aree...
Nora, Santa Vittoria, Arubiu e le altre mete da visitare
La Sardegna è una terra antica, dove sono custoditi reperti e testimonianze di immenso pregio...
Effetti speciali in casa: basta il...
Effetti speciali in casa: basta il...
Una scelta di gusto e di tendenza per mettere in luce i...
Creare un punto luce significa dare un'identità, far passare un messaggio di te e della tua...
Il meteo in Veneto
Meteo Veneto