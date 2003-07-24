Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Pederobba - TV
|dove:
|Centro Cittadino
Centro Cittadino
|data:
|domenica 4 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 19:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente a Pederobba (TV) in occasione della "52ª Mostra Mercato Marroni del Monfenera", nelle giornate di Domenica 04, 11, 18 e 25 Ottobre 2026, dalle 09:00 alle 19:00, lungo le Vie del Centro Cittadino.
Un grande appuntamento autunnale dove la Mostra-Mercato Fieristica si affiancherà al tradizionale Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell’Artigianato Artistico e delle Opere d’Ingegno Creativo, con tante originali creazioni, idee regalo per la Casa e il Tempo Libero e dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione direttamente sul posto.
Il percorso del Mercatino comprenderà anche una ricca rassegna di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali e Italiani, con degustazioni e specialità alimentari dolci e salate stagionali, oltre a proposte dedicate alla Salute Naturale, al Benessere e alla Cura del Corpo.
A completare l’atmosfera di festa, Laboratori Artistici e Didattici, Esibizioni, Animazioni, Spettacoli, Truccabimbi, il tradizionale Luna Park di Ottobre e tante altre iniziative.
E naturalmente, a farla da protagonisti, saranno i Marroni del Monfenera, disponibili cotti e crudi, insieme allo Stand Enogastronomico, che a pranzo e a cena proporrà specialità legate al territorio.
Per info Mostra Mercato, Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi