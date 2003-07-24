Veneto in festa

Descrizione evento:

L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente a Pederobba (TV) in occasione della "52ª Mostra Mercato Marroni del Monfenera", nelle giornate di Domenica 04, 11, 18 e 25 Ottobre 2026, dalle 09:00 alle 19:00, lungo le Vie del Centro Cittadino.

Un grande appuntamento autunnale dove la Mostra-Mercato Fieristica si affiancherà al tradizionale Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell’Artigianato Artistico e delle Opere d’Ingegno Creativo, con tante originali creazioni, idee regalo per la Casa e il Tempo Libero e dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione direttamente sul posto.

Il percorso del Mercatino comprenderà anche una ricca rassegna di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali e Italiani, con degustazioni e specialità alimentari dolci e salate stagionali, oltre a proposte dedicate alla Salute Naturale, al Benessere e alla Cura del Corpo.

A completare l’atmosfera di festa, Laboratori Artistici e Didattici, Esibizioni, Animazioni, Spettacoli, Truccabimbi, il tradizionale Luna Park di Ottobre e tante altre iniziative.

E naturalmente, a farla da protagonisti, saranno i Marroni del Monfenera, disponibili cotti e crudi, insieme allo Stand Enogastronomico, che a pranzo e a cena proporrà specialità legate al territorio.



Per info Mostra Mercato, Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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