Veneto in festa

Descrizione evento:

VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2026 invita gli artisti a esplorare il dialogo tra corpo, identità e spazio nella società odierna. Attraverso le due sezioni principali, LIQUID ROOMS e FUTURE LANDSCAPES, la mostra offre un'opportunità unica per presentare opere che sfidano la percezione e aprono nuove prospettive.



LIQUID ROOMS analizza le parti nascoste delle nostre identità attraverso un'esperienza immersiva all'interno dell'affascinante universo dei complessi labirinti della nostra coscienza. Il corpo umano è un sistema in mutamento che ci connette con altri corpi e spazi per percepire la realtà circostante: un forte sistema di comunicazione con un proprio linguaggio e infinite modalità di espressione.



FUTURE LANDSCAPES presenta dimensioni astratte, concettuali e senza confini, dove gli spazi vengono ridefiniti dalla mente in un flusso infinito di idee. Questa sezione riflette sui confini e sulle strutture tra corpo, mente, anima e gli ambienti che abitiamo.