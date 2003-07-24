Veneto in festa

Letture: ... - Mostre a Venezia - VE
|dove:
|Palazzo Pisani-Revedin S. Marco, 4013A, Venezia
S. Marco, 4013A, Venezia
|data:
|da giovedì 17 settembre 2026, alle 11:00
a giovedì 24 settembre 2026, alle 20:15
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|ITSLIQUID GROUP
|Referente:
|ITSLIQUID GROUP
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3923849275
VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2026 invita gli artisti a esplorare il dialogo tra corpo, identità e spazio nella società odierna. Attraverso le due sezioni principali, LIQUID ROOMS e FUTURE LANDSCAPES, la mostra offre un'opportunità unica per presentare opere che sfidano la percezione e aprono nuove prospettive.
LIQUID ROOMS analizza le parti nascoste delle nostre identità attraverso un'esperienza immersiva all'interno dell'affascinante universo dei complessi labirinti della nostra coscienza. Il corpo umano è un sistema in mutamento che ci connette con altri corpi e spazi per percepire la realtà circostante: un forte sistema di comunicazione con un proprio linguaggio e infinite modalità di espressione.
FUTURE LANDSCAPES presenta dimensioni astratte, concettuali e senza confini, dove gli spazi vengono ridefiniti dalla mente in un flusso infinito di idee. Questa sezione riflette sui confini e sulle strutture tra corpo, mente, anima e gli ambienti che abitiamo.