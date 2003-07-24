VENICE INTERNATIONAL ART FAIR – 25TH EDITION 2026, Venezia VE, 17/09/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

set 17 2026
set 24 2026

VENICE INTERNATIONAL ART FAIR – 25TH EDITION 2026

OPENING VENICE INTERNATIONAL

Letture: ... - Mostre a Venezia - VE

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Palazzo Pisani-Revedin S. Marco, 4013A, Venezia
S. Marco, 4013A, Venezia
data: da giovedì 17 settembre 2026, alle 11:00
a giovedì 24 settembre 2026, alle 20:15
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: ITSLIQUID GROUP
Referente: ITSLIQUID GROUP
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3923849275
VENICE INTERNATIONAL ART FAIR – 25TH EDITION 2026
Descrizione evento: 
VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2026 invita gli artisti a esplorare il dialogo tra corpo, identità e spazio nella società odierna. Attraverso le due sezioni principali, LIQUID ROOMS e FUTURE LANDSCAPES, la mostra offre un'opportunità unica per presentare opere che sfidano la percezione e aprono nuove prospettive.



LIQUID ROOMS analizza le parti nascoste delle nostre identità attraverso un'esperienza immersiva all'interno dell'affascinante universo dei complessi labirinti della nostra coscienza. Il corpo umano è un sistema in mutamento che ci connette con altri corpi e spazi per percepire la realtà circostante: un forte sistema di comunicazione con un proprio linguaggio e infinite modalità di espressione.



FUTURE LANDSCAPES presenta dimensioni astratte, concettuali e senza confini, dove gli spazi vengono ridefiniti dalla mente in un flusso infinito di idee. Questa sezione riflette sui confini e sulle strutture tra corpo, mente, anima e gli ambienti che abitiamo.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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