Veneto in festa

Descrizione evento:

ROMANO D'EZZELINO (VI)– Non si ferma la straordinaria cavalcata estiva dei Wit Matrix, una delle tribute band dei Pink Floyd più apprezzate e acclamate a livello internazionale. Dopo aver fatto registrare una scia impressionante di sold-out e standing ovation nelle recenti tappe di Cittadella, Istranae, non ultima, la trionfale serata del 29 agosto a Carmignano di Brenta– dove una Piazza Marconi gremita come non mai è rimasta letteralmente stregata dalle loro sonorità – la band vicentina è pronta a regalare un'altra notte magica.

Il prossimo sabato 12 settembre, l’area festeggiamenti di San Giacomo di Romano d'Ezzelino (VI)si trasformerà nel cuore pulsante del rock progressive mondiale. Inserito nella ricca cornice della tradizionale manifestazione "San Giacomo in Festa", lo show dei Wit Matrix promette di essere molto più di un semplice concerto: un viaggio immersivo e multisensoriale tra le melodie senza tempo e le atmosfere psichedeliche che hanno fatto la storia della musica.

Dalle iconiche suite di Wish You Were Herealle architetture sonore di The Dark Side of the Moon, fino alle vibrazioni ancestrali di Echoes, il pubblico sarà travolto da una cura maniacale degli arrangiamenti, da spettacolari giochi di luce e da una fedeltà esecutiva che solo i grandi professionisti sanno garantire.

Il successo travolgente di questo tour dimostra quanto la musica dei Pink Floyd sia viva e quanto i Wit Matrix sappiano intercettarne l'anima profonda, unendo intere generazioni sotto il segno del grande rock.

Ma la magia non finisce qui! La macchina dei Wit Matrix è già proiettata verso il futuro e scalda i motori per i prossimi, imperdibili appuntamenti autunnali che toccheranno tappe prestigiose a Ferrarail 3 ottobre dove suoneranno con il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns e l’attesissimo ritorno a Verona, il prossimo 21 novembre, sul palco del Teatro Centrale di San Bonifaciocon il rinnovato e spettacolare show "Echoes from the Moon".

Preparatevi a sognare a occhi aperti. L'appuntamento di San Giacomo di Romano d'Ezzelino è alle porte: lasciatevi trasportare nel mito!