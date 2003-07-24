Destino di un poeta: Giacomo Leopardi, Grisignano di Zocco VI, 26/09/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

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Dettagli evento:

set 26 2026

Destino di un poeta: Giacomo Leopardi

COnferenza della studiosa Loretta Moarcon

Letture: ... - Convegni a Grisignano di Zocco - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Sala congressi dell'Hotel Venice
Via Francesco Beggiato 56
data: sabato 26 settembre 2026, dalle 17:00 alle 18:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Confraternita del Zocco
Referente: Dott. Corrado Reschiglian
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 342.6083873
Destino di un poeta: Giacomo Leopardi
Descrizione evento: 
La Confraternita del Zocco è lieta di annunciare l'incontro culturale:



Destino di un poeta: Giacomo Leopardi



Conferenza della studiosa Loretta Marcon



L'evento avrà luogo sabato 26 settembre 2026 alle ore 17:00 presso la sala congressi dell'Hotel Venice sito a Grisignano di Zocco (VI) in via Francesco Beggiato 56
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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