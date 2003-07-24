Veneto in festa

Letture: ... - Convegni a Grisignano di Zocco - VI
|dove:
|Sala congressi dell'Hotel Venice
Via Francesco Beggiato 56
|data:
|sabato 26 settembre 2026, dalle 17:00 alle 18:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Confraternita del Zocco
|Referente:
|Dott. Corrado Reschiglian
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|342.6083873
La Confraternita del Zocco è lieta di annunciare l'incontro culturale:
Destino di un poeta: Giacomo Leopardi
Conferenza della studiosa Loretta Marcon
L'evento avrà luogo sabato 26 settembre 2026 alle ore 17:00 presso la sala congressi dell'Hotel Venice sito a Grisignano di Zocco (VI) in via Francesco Beggiato 56