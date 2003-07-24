ABOUT PEOPLE, Venezia VE, 17/09/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

set 17 2026

ABOUT PEOPLE

Una mostra personale di Thomas Ruhl

Letture: ... - Mostre a Venezia - VE

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Palazzo Pisani Revedin, Venezia
Palazzo Pisani Revedin S. Marco, 4013A, Venezia
data: giovedì 17 settembre 2026, dalle 18:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: ITSLIQUID group
Referente: ITSLIQUID Events
E-mail: Contatta il referente
Telefono: +39.3387574098
ABOUT PEOPLE
Descrizione evento: 
ITSLIQUID Group è entusiasta di annunciare l'apertura di "ABOUT PEOPLE", una



straordinaria mostra personale di opere fotografiche dell'artista tedesco Thomas Ruhl. A



cura di Luca Curci e co-curata da Amaride Ferrante, la mostra inaugurerà il 17 settembre



2026 presso lo storico Palazzo Pisani Revedin a Venezia, e rimarrà aperta al pubblico fino



al 24 settembre 2026.



"ABOUT PEOPLE" offre ai visitatori un viaggio ispirazionale in un affascinante universo



visivo in cui fotografia, pittura e letteratura si intrecciano con eleganza. Al centro



dell'esposizione c'è il tema fondamentale della ricerca di Ruhl: le persone incontrate in



tutto il mondo nel corso dei suoi decenni di attività come fotografo e autore. Le loro vite, le



loro culture, le loro preoccupazioni e le loro gioie diventano, attraverso le sue immagini, un



appello accurato e potente all'umanesimo: non si tratta di modelli, né di una tipologia di



volti, sono persone immerse nella propria esistenza, con orgoglio, paure, speranze e



contraddizioni - persone che creano, che agiscono, che semplicemente sono.



Come evidenziato dal Prof. Dr. Claus-Christian Carbon (Cattedra di Psicologia Generale



ed esperto di percezione dell'arte presso l'Università di Bamberga), le opere di Ruhl



spingono gentilmente lo spettatore a rallentare: "I suoi lavori inducono una 'percezione



lenta' che inibisce gli automatismi visivi e gli stereotipi, creando uno spazio meditativo in



cui il pubblico può sviluppare nuove prospettive, empatia e speranza."
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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