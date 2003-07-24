Veneto in festa

Descrizione evento:

ITSLIQUID Group è entusiasta di annunciare l'apertura di "ABOUT PEOPLE", una



straordinaria mostra personale di opere fotografiche dell'artista tedesco Thomas Ruhl. A



cura di Luca Curci e co-curata da Amaride Ferrante, la mostra inaugurerà il 17 settembre



2026 presso lo storico Palazzo Pisani Revedin a Venezia, e rimarrà aperta al pubblico fino



al 24 settembre 2026.



"ABOUT PEOPLE" offre ai visitatori un viaggio ispirazionale in un affascinante universo



visivo in cui fotografia, pittura e letteratura si intrecciano con eleganza. Al centro



dell'esposizione c'è il tema fondamentale della ricerca di Ruhl: le persone incontrate in



tutto il mondo nel corso dei suoi decenni di attività come fotografo e autore. Le loro vite, le



loro culture, le loro preoccupazioni e le loro gioie diventano, attraverso le sue immagini, un



appello accurato e potente all'umanesimo: non si tratta di modelli, né di una tipologia di



volti, sono persone immerse nella propria esistenza, con orgoglio, paure, speranze e



contraddizioni - persone che creano, che agiscono, che semplicemente sono.



Come evidenziato dal Prof. Dr. Claus-Christian Carbon (Cattedra di Psicologia Generale



ed esperto di percezione dell'arte presso l'Università di Bamberga), le opere di Ruhl



spingono gentilmente lo spettatore a rallentare: "I suoi lavori inducono una 'percezione



lenta' che inibisce gli automatismi visivi e gli stereotipi, creando uno spazio meditativo in



cui il pubblico può sviluppare nuove prospettive, empatia e speranza."