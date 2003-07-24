Veneto in festa

Letture: ... - Mostre a Venezia - VE
|dove:
|Palazzo Pisani Revedin, Venezia
Palazzo Pisani Revedin S. Marco, 4013A, Venezia
|data:
|giovedì 17 settembre 2026, dalle 18:00 alle 20:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|ITSLIQUID group
|Referente:
|ITSLIQUID Events
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|+39.3387574098
ITSLIQUID Group è entusiasta di annunciare l'apertura di "ABOUT PEOPLE", una
straordinaria mostra personale di opere fotografiche dell'artista tedesco Thomas Ruhl. A
cura di Luca Curci e co-curata da Amaride Ferrante, la mostra inaugurerà il 17 settembre
2026 presso lo storico Palazzo Pisani Revedin a Venezia, e rimarrà aperta al pubblico fino
al 24 settembre 2026.
"ABOUT PEOPLE" offre ai visitatori un viaggio ispirazionale in un affascinante universo
visivo in cui fotografia, pittura e letteratura si intrecciano con eleganza. Al centro
dell'esposizione c'è il tema fondamentale della ricerca di Ruhl: le persone incontrate in
tutto il mondo nel corso dei suoi decenni di attività come fotografo e autore. Le loro vite, le
loro culture, le loro preoccupazioni e le loro gioie diventano, attraverso le sue immagini, un
appello accurato e potente all'umanesimo: non si tratta di modelli, né di una tipologia di
volti, sono persone immerse nella propria esistenza, con orgoglio, paure, speranze e
contraddizioni - persone che creano, che agiscono, che semplicemente sono.
Come evidenziato dal Prof. Dr. Claus-Christian Carbon (Cattedra di Psicologia Generale
ed esperto di percezione dell'arte presso l'Università di Bamberga), le opere di Ruhl
spingono gentilmente lo spettatore a rallentare: "I suoi lavori inducono una 'percezione
lenta' che inibisce gli automatismi visivi e gli stereotipi, creando uno spazio meditativo in
cui il pubblico può sviluppare nuove prospettive, empatia e speranza."