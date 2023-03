Veneto in festa

Descrizione evento: La Pro Loco di Casalserugo (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 26 Marzo 2023 a Casalserugo (PD), nei Parcheggi degli Impianti Sportivi in Via Cristoforo Colombo, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 la seconda edizione della Manifestazione "Casalserugo in Fiore", che prevede la Mostra-Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature ed Articoli per il Giardinaggio.

È previsto inoltre il Mercatino con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero anche a tema Floreale, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia, Specialità Alimentari Dolci e Salate, Golosità e Prelibatezze Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Servizio Bar, Area Giostrine e Parco Divertimenti in funzione per tutta la giornata.

Dalle ore 12:00 sarà attivo lo Stand Gastronomico con Menù a prezzo fisso.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi