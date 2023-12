Veneto in festa

Descrizione evento:

Presepio in movimento ricco di particolari ed effetti visivi e sonori.

Statue in movimento, ciclo giorno e notte, giochi di luce e acqua e tanto altro vi aspetto. All'interno del Presepio è presente anche una riproduzione fedele del Centro storico della vecchia Longarone. Il Presepio Animato, visitato ogni anno da migliaia di visitatori, vi aspetta!

Il Presepio è situato in Via Rivalta nella Chiesetta San Francesco× (caseggiato "bianco" in zona fiere/campi sportivi)



Info al 3457189108