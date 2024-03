Veneto in festa

I vini di Poderi Moretti al mercato dei vini a Vicenza – DIVINO 2-3 marzo2024



PODERI MORETTI vi invita a DIVINO VICENZA, che si svolgerà dal 2 al 3 marzo 2024, presso Fiere di Vicenza, inVia dell’Oreficeria 24, 36100 Vicenza



Potrete degustare e acquistare direttamente pregiati vini di Alba, Langhe e Roero, oltre a nocciole e prodotti derivati gluten free.



L'azienda agricola vitivinicola PODERI MORETTI di Moretti Francesco è la naturale trasformazione di un'azienda familiare, risultato dell'unione delle famiglie Occhetti e Moretti, già presenti nella zona dal 1630 come risulta dai registri dell'antico catasto di Monteu Roero; attualmente è condotta direttamente dal titolare Francesco Moretti, supportato dai figli Alessandra e Riccardo.

La cantina Moretti è un'azienda storica, ben radicata nel territorio, con cantina e vigneti nel Comune di Monteu Roero e vari appezzamenti nei comuni limitrofi, per un'estensione totale di 42 ettari di cui 25 a vigneto.

Sapienti lavorazioni nel rispetto della tradizione, senza essere a discapito delle tecniche enologiche d'avanguardia, consentono di raggiungere l'importante obiettivo della qualità e genuinità del prodotto.



L'Azienda Agricola PODERI MORETTI produce i seguenti vini di qualità: : Roero Arneis DOCG, Vino bianco dolce MPF, Dolcetto d’Alba DOC, Langhe Rosato DOC, Barbera d’Alba DOC, Barbera d’Alba Superiore DOC, Langhe Barbera DOC, Langhe DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Roero Riserva DOCG, Barolo DOCG, Vino spumante metodo classico VSQ Brut



Vini premiati in importanti concorsi enologici internazionali.



Vi aspettiamo





EVENTO

DiVino, il mercato dei vini a Vicenza

DOVE

Fiera di Vicenza, Via dell’Oreficeria 24, 36100 Vicenza

Padiglione 2 Ingresso Hall 1

location totalmente al coperto, svolgimento assicurato anche in caso di maltempo)



QUANDO

Sabato 2 marzo 2024 dalle 11:00 alle 22:00

Domenica 3 marzo 2024 dalle 11:00 alle 20:00



COSTO

online € 10,00 + diritti di prevendita e commissioni

In cassa € 15,00

Ingresso gratuito per i minori di 18 anni e per persone con disabilità



INFO

- PARCHEGGIO multipiano a 8 livelli

- CARRELLI A NOLEGGIO GRATUITO per agevolare gli acquisti e muoversi comodamente all’interno della fiera.

- PUNTO SPEDIZIONI per spedire i prodotti direttamente al tuo domicilio o per fare un regalo a chi vuoi tu

- AREA MINI CLUB GRATUITA per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Vi invitiamo a scoprire i nostri vini, anche direttamente nella nostra cantina, che sarà aperta su appuntamento, sabato alle ore 10.30 e alle ore 15.00, domenica alle ore 10,30 nei seguenti giorni:

9-10 - 23-24 marzo 2024

6-7 - 27-28 aprile 2024

11-12 - 25-26 maggio 2024

Punto di partenza Frazione Occhetti n. 40 - Monteu Roero https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2



Tour durata 2 ore circa: visita guidata di cantina e vigneto adiacente, con illustrazione delle varie fasi di produzione e invecchiamento del vino, al termine della visita degustazione guidata dei vini, accompagnati da grissini o assaggi di salumi, il costo il costo dipende dai vini e dai prodotti scelti:

€ 23,00 LANGHE-ROERO EXPERIENCE;

€ 28,00 LANGHE-ROERO CRU EXPERIENCE;

€ 32,00 I CLASSICI DELL’ALBESE;

€ 42,00 GRANDI D.O.C.G. EXPERIENCE;

ragazzi 5-17 anni € 9,00 cad. per visita e assaggi di grissini e salumi.



Posti disponibili limitati per garantire le distanze di sicurezza.



E’ richiesta prenotazione, indicare nome e cognome, indirizzo, email, telefono, data e ora della visita e pacchetto degustazione scelto (uguale per tutto il gruppo), o i vini prenotati per l’asporto, scrivere a morettivini@libero.it, telefonare al 0173 90383 dopo ore 20:00; telefonare al 0173 90274 durante i gioni di cantina aperta

Per gruppi da 8 o più persone, prenotando almeno sei giorni prima, potremmo essere aperti anche in altre date.