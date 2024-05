Veneto in festa

Descrizione evento:

Nel nostro mondo così dinamico e ricco di cambiamenti, gli spostamenti sono all’ordine del giorno; la gente si muove, cambia posizione, è sempre in evoluzione. Che bello sarebbe poter viaggiare, scoprire usi e costumi degli altri popoli, conoscere i motivi e le speranze di chi cerca una vita diversa, danzare al ritmo delle musiche etniche lasciandosi trasportare dall’energia! Ma cosa si può fare quando non si riesce a girare il mondo? Ovvio, il mondo verrà da noi! Dal 17 al 26 maggio, vi racconteremo cosa significa per noi movimento, in varie modalità.



Il movimento unisce e ci fa sentire tutti passeggeri della stessa umanità



Cos'è Festa dei Popoli Thiene?



La Festa Dei Popoli è una gran festa di colori, suoni e sapori. É da sempre un’occasione per “assaggiare” le diversità, per scoprire che le affinità sono molte più di quelle che immaginiamo. È un’opportunità per godere dell’incontro e dello stare assieme; è un’occasione per aiutarci a maturare atteggiamenti di accoglienza e scambio, piuttosto che di diffidenza e paura. Un luogo dove sentirsi fratelli. Persone che si assomigliano nei sentimenti, nelle aspirazioni, nella voglia di costruire insieme un mondo migliore. Un luogo dove conoscersi e farsi conoscere.