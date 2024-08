Veneto in festa

Descrizione evento:

I Festeggiamenti di Ferragosto sono la tradizionale sagra di paese nata in occasione della Festa dell'Assunta, il 15 agosto.

Questa manifestazione offre ai suoi visitatori numerose specialità gastronomiche; tra queste, sono rinomati i piatti tipici a base di carne di musso (asino) e struzzo, come le pappardelle, lo spezzatino di musso con polenta e la tagliata di struzzo, e gli Spaghetti del Drago, piccanti e saporiti.

Lo stand propone anche numerosi piatti legati alla tradizione culinaria regionale, come la trippa, lo spiedo alla brace e la carne alla griglia.



Ogni sera ci saranno spettacoli ed animazioni per bambini mentre per i più giovani è presente un fornitissimo chiosco all’aperto, che offre ogni sera spritz, aperitivi e birra.





Asporto tutte le sere.







NON MANCATE!!







Programma 2024



https://www.gruppiunitipero.org/2024/07/23/festeggiamenti-di-ferragosto-2024/