Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "48^ Festa dell'Agricoltura" nella giornata di Domenica 21 Settembre 2025, a Sala d'Istrana (TV), all'interno del Centro Sportivo Parrocchiale, in Via Olimpia, 7, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della giornata prevede lo Stand Gastronomico aperto tutto il giorno; Sfilata Mezzi Agricoli di varie Epoche; Esposizione di Trattori, Attrezzi e Macchinari Agricoli nuovi; Esposizione Trattori ed Attrezzature d'Epoca; Esposizione Bovina, Caprina, Equina e Animali da Cortile; dimostrazione dei Lavori de na volta.

Nel pomeriggio Spettacolo Equestre.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi