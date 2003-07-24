Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "19° Cavaso in Fiore" nella giornata di Domenica 12 Aprile 2026, a Caniezza di Cavaso del Tomba (TV), lungo le Vie del Centro Cittadino, dalle ore 09:00 alle ore 18:30 con la Mostra Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature e Articoli per il Giardinaggio ed il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Degustazioni, Esibizioni, Truccabimbi e Animazioni per Bambini faranno da contorno alla giornata.

Manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Cavaso del Tomba con il Patrocinio del Comune di Cavaso del Tomba.



Per info e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi