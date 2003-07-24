Veneto in festa

Descrizione evento:





LIVE MUSIC @ Birreria Anima



Il 7 Marzo si accendono le luci e si alza il volume

MyPlay arriva a Rosà, in provincia di Vicenza, per una serata di musica live, birra e belle vibrazioni.



Un live coinvolgente, da cantare e godersi fino all’ultimo pezzo

Ottima birra e atmosfera da vero pub

Porta gli amici, al resto pensiamo noi



Dove: Birreria Anima – Rosà (VI)

Quando: 07 Marzo

Orario: dalle 21.30



Ci vediamo sotto al palco!