Veneto in festa

|dove:
|Birreria Anima
|data:
|sabato 7 marzo 2026, dalle 21:30 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
|Organizzazione:
|MyPlay Coldplay Tribute
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Telefono:
LIVE MUSIC @ Birreria Anima
Il 7 Marzo si accendono le luci e si alza il volume
MyPlay arriva a Rosà, in provincia di Vicenza, per una serata di musica live, birra e belle vibrazioni.
Un live coinvolgente, da cantare e godersi fino all’ultimo pezzo
Ottima birra e atmosfera da vero pub
Porta gli amici, al resto pensiamo noi
Dove: Birreria Anima – Rosà (VI)
Quando: 07 Marzo
Orario: dalle 21.30
Ci vediamo sotto al palco!