Veneto in festa

Dettagli evento:

mar 07 2026

MyPlay Coldplay Tribute @ Birreria Anima, Rosà, Vicenza

Concerto immersivo Tribute Coldplay

Letture: ... - Concerti a Rosà - VI

dove: Birreria Anima
data: sabato 7 marzo 2026, dalle 21:30 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: MyPlay Coldplay Tribute
MyPlay Coldplay Tribute @ Birreria Anima, Rosà, Vicenza
Descrizione evento: 
 



 LIVE MUSIC @ Birreria Anima 



Il 7 Marzo si accendono le luci e si alza il volume 

MyPlay arriva a Rosà, in provincia di Vicenza, per una serata di musica live, birra e belle vibrazioni.



 Un live coinvolgente, da cantare e godersi fino all’ultimo pezzo

 Ottima birra e atmosfera da vero pub

 Porta gli amici, al resto pensiamo noi



 Dove: Birreria Anima – Rosà (VI)

 Quando: 07 Marzo

 Orario: dalle 21.30



 Ci vediamo sotto al palco!
