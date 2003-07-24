Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Carnevale 2026" nelle giornate di Sabato 07 e Domenica 08 Febbraio 2026, a Vigonza (PD), in Piazza Enrico Zanella, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Manifestazione prevede per le due giornate Animazione per Bambini, Sfilata di Maschere, Balli, Musica e Danza, Dj Set e Spettacoli vari, Luna Park.

Ricca area ristoro con Dolci, Zucchero Filato, Cibi e Bevande.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi