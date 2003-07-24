Veneto in festa

Descrizione evento:





MyPlay – Coldplay Tribute Band



Venerdì 6 Febbraio



Ore 21:30



Da Pizzeria da Michele arriva una serata speciale tutta da vivere, cantare ed emozionarsi



Sul palco MyPlay – Coldplay Tribute, la band che ricrea fedelmente la magia dei Coldplay con uno show coinvolgente, curato nei suoni, nelle atmosfere e nell’impatto visivo.



Da Paradise, Yellow e The Scientist fino a Adventure of a Lifetime, Fix You, Viva La Vida e Higher Power..

un viaggio tra i più grandi successi che hanno fatto la storia della band inglese.



Uno spettacolo immersivo e travolgente



Cena + Concerto live



Un’unica esperienza tra ottima pizza, musica dal vivo e un’atmosfera tutta da condividere.



Posti limitati – Prenotazione consigliata



Prenota ora: 338 871 4641



Oppure online: https://cprt.it/51f73



PIZZERIA DA MICHELE



Via Galileo Galilei, 7 – Silea (TV)



Preparati a vivere la magia dei Coldplay… dal vivo con MyPlay!