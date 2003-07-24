Veneto in festa

MyPlay – Coldplay Tribute Band
Venerdì 6 Febbraio
Ore 21:30
Da Pizzeria da Michele arriva una serata speciale tutta da vivere, cantare ed emozionarsi
Sul palco MyPlay – Coldplay Tribute, la band che ricrea fedelmente la magia dei Coldplay con uno show coinvolgente, curato nei suoni, nelle atmosfere e nell’impatto visivo.
Da Paradise, Yellow e The Scientist fino a Adventure of a Lifetime, Fix You, Viva La Vida e Higher Power..
un viaggio tra i più grandi successi che hanno fatto la storia della band inglese.
Uno spettacolo immersivo e travolgente
Cena + Concerto live
Un’unica esperienza tra ottima pizza, musica dal vivo e un’atmosfera tutta da condividere.
Posti limitati – Prenotazione consigliata
Prenota ora: 338 871 4641
Oppure online: https://cprt.it/51f73
PIZZERIA DA MICHELE
Via Galileo Galilei, 7 – Silea (TV)
Preparati a vivere la magia dei Coldplay… dal vivo con MyPlay!