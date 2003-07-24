MyPlay Coldplay Tribute @ Pizzeria Da Michele, Silea TV, Silea TV, 06/02/2026 - Veneto in Festa
 

Dettagli evento:

feb 06 2026

MyPlay Coldplay Tribute @ Pizzeria Da Michele, Silea TV

Cena + spettacolo. Show live immersivo, tribute band Coldplay

dove: Pizzeria Da Michele Silea
data: venerdì 6 febbraio 2026, dalle 21:00 alle 23:30
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: MyPlay Coldplay Tribute
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
MyPlay Coldplay Tribute @ Pizzeria Da Michele, Silea TV
Descrizione evento: 
 



 MyPlay – Coldplay Tribute Band



 Venerdì 6 Febbraio



 Ore 21:30



Da Pizzeria da Michele arriva una serata speciale tutta da vivere, cantare ed emozionarsi 



Sul palco MyPlay – Coldplay Tribute, la band che ricrea fedelmente la magia dei Coldplay con uno show coinvolgente, curato nei suoni, nelle atmosfere e nell’impatto visivo.



 Da Paradise, Yellow e The Scientist fino a Adventure of a Lifetime, Fix You, Viva La Vida e Higher Power..

un viaggio tra i più grandi successi che hanno fatto la storia della band inglese.



 Uno spettacolo immersivo e travolgente



 Cena + Concerto live



Un’unica esperienza tra ottima pizza, musica dal vivo e un’atmosfera tutta da condividere.



 Posti limitati – Prenotazione consigliata



 Prenota ora: 338 871 4641



 Oppure online: https://cprt.it/51f73



 PIZZERIA DA MICHELE



 Via Galileo Galilei, 7 – Silea (TV)



 Preparati a vivere la magia dei Coldplay… dal vivo con MyPlay! 
