Veneto in festa

Descrizione evento:

Concerto Coldplay Tribute a Strà (Venezia) – venerdì 3 aprile, live 21:30



Venerdìì 3 aprile MyPlay Coldplay Tribute alla Brasserie Houblon di Stra (VE). Un locale storico per la musica dal vivo: la cultura del palco, dell’ascolto e della serata fatta bene. Per noi è “casa”: quando si spengono le luci, l’atmosfera diventa quella giusta. Il live parte alle 21:30.



“Nobody said it was easy”



Cosa succede durante lo show



Da Brasserie Houblon l’aria è quella del live club: quando le luci si abbassano, la sala si stringe e tutto diventa più vicino. Il nostro show qui funziona come una “traiettoria”: parte morbido, prende velocità e arriva a quei momenti in cui ti ritrovi a cantare senza pensarci.



C’è la musica, certo. Ma c’è anche tutto quello che la accompagna senza farsi notare finché non lo vedi succedere:



• Un suono pieno, moderno, con le parti “nascoste” dei Coldplay ricostruite con cura



• Scene luci disegnate sul brano: emozioni di colori, canzone dopo canzone



• Visual retroproiettati che non fanno solo atmosfera: seguono i punti chiave delle canzoni



• In ogni canzone è il pubblico il vero protagonista: Xyloband e MoonGoggles per accendere la sala



• Dettagli a sorpresa: coriandoli e sparkular quando serve, non “a caso”



“Every teardrop is a waterfall”



Brasserie Houblon: cena, birre e poi si va sotto palco



Brasserie Houblon è uno di quei locali che non hanno bisogno di presentazioni: è un punto fermo per chi ama la musica dal vivo tra Riviera del Brenta e dintorni. Qui la cornice è quella giusta: palco vero, serata che nasce per essere vissuta.



Per noi è anche un ritorno “a casa”: sappiamo cosa succede quando parte la prima canzone e la sala si accende insieme.



Dove: Brasserie Houblon, Strà (VE) – Via Chiesa 3 Live: 21:30 Prenotazioni: 049 502102 (numero del Locale)



Due ore dentro la storia dei Coldplay



Questo live è costruito come un viaggio: si passa dai brani che hanno segnato l’inizio, a quelli che hanno fatto esplodere gli stadi, fino alle canzoni più recenti. Il bello è l’equilibrio: ci sono momenti da cantare a gola piena e altri in cui ti fermi un attimo e ti godi l’aria.



“If you never try, you’ll never know”



FAQ



A che ora comincia il concerto? Live dalle 21:30 circa Si può cenare prima? Sì, consigliato arrivare con anticipo Serve prenotare? Data la affluenza prevista, è consigliabile prenotare per tempo. Puoi chiamare direttamente il locale al 049 502102 Quanto dura? Circa 2 ore. È uno show adatto anche se non conosco tutte le canzoni? Sì: è pensato per essere vissuto, anche “al primo ascolto”.



Se ti va una serata così, ci vediamo sotto palco.



Prenota al 049 502102 Seguici sui social: Facebook – Instagram Iscriviti alla Newsletter e rimani aggiornato su tutte le prossime date