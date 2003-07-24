Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a San Polo di Piave - TV
|Centro Cittadino
Viale della Repubblica
|domenica 19 aprile 2026, dalle 09:00 alle 19:00
|L'evento si svolge all'aperto
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Raffaella Giacometti
|Contatta il referente
|347.0495286
“PRIMAVERA SULLA LIA”
Domenica 19 Aprile 2026
Centro Cittadino
San Polo di Piave (TV)
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione denominata "Primavera sulla Lia" nella giornata di Domenica 19 Aprile 2026, a San Polo di Piave (TV), lungo le Vie del Centro Cittadino, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con la Mostra Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature e Articoli per il Giardinaggio ed il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile; Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.
Il programma della Manifestazione prevede il raduno d'auto d'epoca con l'esposizione, rievocazione degli antichi mestieri, attività e chioschi organizzati dalle scuole e associazioni locali, esibizioni di pattinaggio e danza, gara di modellismo di auto telecomandate.
Giochi in Legno, Gonfiabili e Animazioni varie faranno da contorno alla giornata.
Per info e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi