Veneto in festa

Descrizione evento:

“PRIMAVERA SULLA LIA”



Domenica 19 Aprile 2026

Centro Cittadino

San Polo di Piave (TV)



L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione denominata "Primavera sulla Lia" nella giornata di Domenica 19 Aprile 2026, a San Polo di Piave (TV), lungo le Vie del Centro Cittadino, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con la Mostra Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature e Articoli per il Giardinaggio ed il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile; Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.

Il programma della Manifestazione prevede il raduno d'auto d'epoca con l'esposizione, rievocazione degli antichi mestieri, attività e chioschi organizzati dalle scuole e associazioni locali, esibizioni di pattinaggio e danza, gara di modellismo di auto telecomandate.

Giochi in Legno, Gonfiabili e Animazioni varie faranno da contorno alla giornata.



Per info e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi