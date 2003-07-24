Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "19^ Festa di Primavera" nella giornata di Domenica 29 Marzo 2026, a Onigo di Piave (TV), in Via Piave e Viale Europa, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Festa prevede la Mostra-Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature e Articoli per il Giardinaggio. Inoltre Esposizioni, Mostre, Musica, Spettacoli, Attrazioni per Bambini e Animazioni itineranti animeranno le Vie.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi