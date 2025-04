Veneto in festa

Descrizione evento:

"CITTADELLA IN ARMONIA"



Domenica 15 Giugno 2025

Centro Storico

Cittadella (PD)



Un'intera giornata dedicata al Ben-Essere del Corpo, della Mente e dello Spirito.



L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo, è lieta di presentare "Cittadella in Armonia", la Manifestazione Olistica che trasformerà il cuore del Centro Storico di Cittadella (PD) in un luogo di pace, energia e scoperta.



Domenica 15 Giugno 2025, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, il borgo murato si animerà con una ricca proposta di attività dedicate al Ben-Essere fisico, psichico, spirituale ed emozionale.



Operatori professionisti ed esperti del settore accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta della filosofia olistica, attraverso Dimostrazioni pratiche; Attività di gruppo; Trattamenti individuali; Laboratori esperienziali; Corsi e sessioni guidate.



Non mancheranno inoltre eccellenze di Artigianato Artistico, prodotti per la Cura naturale del corpo, prelibatezze di Enogastronomia consapevole e momenti di Musicoterapia che creeranno un'atmosfera di intensa armonia.



“Cittadella in Armonia” sarà l’occasione ideale per chi desidera rigenerarsi, scoprire nuove pratiche di benessere o semplicemente vivere una giornata speciale in un contesto unico come quello di Cittadella.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi