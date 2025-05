Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "18^ Festa del Pesce Azzurro" nelle serate dal 20 al 30 Giugno 2025, a Chioggia (VE), nel Parcheggio Est dell'Isola dell'Unione, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto.



Per tutte le sere Cucina aperta dalle ore 19:00 e inizio Spettacoli Live dalle ore 21:00.

Servizio per Asporto - Ingresso libero.



Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi