Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la Manifestazione "Note di Colori" che si svolgerà Sabato 28 Giugno 2025 a Cittadella (PD), nella splendida cornice del Centro Storico dalle ore 19:00 alle ore 24:00.



Una serata vivace e coinvolgente, che unisce Cultura, Intrattenimento e Comunità, con obiettivo principale la valorizzazione del territorio e il centro cittadino attraverso un evento che richiami residenti e visitatori, promuovendo l’artigianato e il commercio locale, offrendo un’esperienza unica, con Animazioni Artistiche per tutte le fasce d’età.



Dalle ore 19:00 alle ore 24:00, in Piazza Pierobon sarà presente il Mercatino con Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Bancarelle di Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.



In Piazza G. Scalco "Le Note si Colorano" in compagnia di Marcello Mischiatti.



Presso il Bar Gelateria “Caffè ai Portici” verrà proposto l'Aperitivo Colorato.



"Note di Colori" vuole essere un evento simbolico, capace di trasformare il Centro Cittadino in un luogo di emozioni, colori e vibrazioni da vivere assieme!



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi