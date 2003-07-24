CARMINA BURANA di Carl Orff, Vicenza VI, 04/10/2025 - Veneto in Festa
 

Dettagli evento:

ott 04 2025

CARMINA BURANA di Carl Orff

per soli, coro, coro di voci bianche e orchestra

Letture: ... - Spettacoli a Vicenza - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Vicenza - piazza dei signori
data: sabato 4 ottobre 2025, dalle 21:00 alle 23:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: associazione coro e orche3stra di vicenza aps
Referente: chiara fracasso
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3932323293
CARMINA BURANA di Carl Orff
Descrizione evento: 
 L’Associazione “Coro e Orchestra di Vicenza” APS, ha organizzato per il giorno 4 ottobre 2025, in Piazza dei Signori (Vicenza), l’esecuzione della famosa composizione musicale di Carl Orff : “CARMINA BURANA” 

 

L’opera, una cantata scenica composta da Orff tra il 1935 e il 1936, è basata su una serie di componimenti poetici medieovali – ventiquattro in tutto – che furono rinvenuti nel 1803 nel monastero di San Benedetto a Benediktbeuern, in Alta Baviera.  

Le tematiche affrontate nei testi – redatti prevalentemente in latino, ma anche in alto tedesco medio e in provenzale antico – sono piuttosto varie e trattano argomenti come la volubilità della sorte (celebre il brano “O Fortuna” che apre il prologo), i vizi e gli eccessi degli studenti che si spostavano da una taverna all’altra, la passione amorosa, la piacevolezza della stagione primaverile ed altri ancora. 

I “Carmina Burana” vennero rappresentati per la prima volta a Francoforte sul Meno l’8 giugno 1937 e ottennero da subito un grande successo, sia in Germania che al di fuori dei confini nazionali.  

In Italia la prima rappresentazione si ebbe al Teatro alla Scala di Milano il 10 ottobre 1942.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad eseguire la maestosa composizione di Carl Orff "CARMINA BURANA" saranno il "Coro e Orchestra di Vicenza", Coro "Santa Cecilia" di Portogruaro - M° Laura Rizzetto, Coro "Pueri Cantores del Veneto"- M°Roberto Fioretto.

 

soprano Roberta Pozzer

tenore Nicola Marchesini

baritono Oscar Garrido

 

Direttore M° GIULIANO FRACASSO

 

con la partecipazione del corpo di ballo di ASD ACCADEMIA di Marta Mettifogo

 

Ci accompagnerà nell'ascolto il giornalista - critico musicale Alessandro Cammarano

 

Sponsor evento:

AIM AGSM

BERTON MAGAZZINI

ORTOFLORICOLTURA di ILENIA ZACCARIA

in collaborazione con BANCA DELLE TERRE VENETE

 

con il Patrocinio del Comune di Vicenza

 

https://www.vivaticket.com/it/ticket/carmina-burana/277120

 

in caso di maltempo il concerto si svolgerà martedì 7 ottobre 2025 - ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Vicenza

 
