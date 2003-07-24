Veneto in festa

Descrizione evento:

L’Associazione “Coro e Orchestra di Vicenza” APS, ha organizzato per il giorno 4 ottobre 2025, in Piazza dei Signori (Vicenza), l’esecuzione della famosa composizione musicale di Carl Orff : “CARMINA BURANA”



L’opera, una cantata scenica composta da Orff tra il 1935 e il 1936, è basata su una serie di componimenti poetici medieovali – ventiquattro in tutto – che furono rinvenuti nel 1803 nel monastero di San Benedetto a Benediktbeuern, in Alta Baviera.

Le tematiche affrontate nei testi – redatti prevalentemente in latino, ma anche in alto tedesco medio e in provenzale antico – sono piuttosto varie e trattano argomenti come la volubilità della sorte (celebre il brano “O Fortuna” che apre il prologo), i vizi e gli eccessi degli studenti che si spostavano da una taverna all’altra, la passione amorosa, la piacevolezza della stagione primaverile ed altri ancora.

I “Carmina Burana” vennero rappresentati per la prima volta a Francoforte sul Meno l’8 giugno 1937 e ottennero da subito un grande successo, sia in Germania che al di fuori dei confini nazionali.

In Italia la prima rappresentazione si ebbe al Teatro alla Scala di Milano il 10 ottobre 1942.

Ad eseguire la maestosa composizione di Carl Orff "CARMINA BURANA" saranno il "Coro e Orchestra di Vicenza", Coro "Santa Cecilia" di Portogruaro - M° Laura Rizzetto, Coro "Pueri Cantores del Veneto"- M°Roberto Fioretto.



soprano Roberta Pozzer

tenore Nicola Marchesini

baritono Oscar Garrido



Direttore M° GIULIANO FRACASSO



con la partecipazione del corpo di ballo di ASD ACCADEMIA di Marta Mettifogo



Ci accompagnerà nell'ascolto il giornalista - critico musicale Alessandro Cammarano



in caso di maltempo il concerto si svolgerà martedì 7 ottobre 2025 - ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Vicenza

