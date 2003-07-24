Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Festival delle Arti" nel pomeriggio di Sabato 08 Novembre 2025, a Ponte di Brenta (PD), in Piazza Silvio Barbato, dalle ore 15:00 alle ore 22:00 con la Mostra Mercato Ambulante, Commerciale e delle piccole produzioni Artigianali con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile. Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.

Il programma della Manifestazione prevede esibizioni di Giocolieri, Acrobati, Funamboli, Clown, Pittori, Musicisti, Disegnatori, Teatro di Strada, Laboratori, Sputafuoco, Arte, Cultura, Artigianato e i Negozi saranno Aperti.

Ricca area ristoro con Dolci, Zucchero Filato, Cibi e Bevande.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi