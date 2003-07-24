Veneto in festa

Descrizione evento:

Sabato 15 e domenica 16 novembre saranno le giornate APEN DAY!



Gli apicoltori dell’Associazione Patavina Apicoltori in Padova aprono al pubblico le loro aziende per mostrare come si svolge l’attività dell’apicoltore una volta raccolto il miele, nel locale di smielatura, e far scoprire i segreti di questa nobile arte. A seguire, una degustazione gratuita di mieli prodotti quest’anno o di altri prodotti derivati.



Solo per questa giornata verrà praticato uno sconto del 5% su tutti i prodotti delle aziende aderenti, donato un piccolo omaggio, e rilasciato materiale informativo dell’A.p.a. Pad.



L’evento vuole stimolare i partecipanti al consumo consapevole di miele, far comprendere la sua importanza salutistica e gastronomica, e non ultimo, promuoverne l'acquisto diretto dal produttore, con la sicurezza di un prodotto artigianale e locale.







Orari della manifestazione :



dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, secondo il calendario indicato







Info: A.P.A. Pad. segreteria@apapadpadova.it tel. 0498685762



Veneto a Tavola info@venetoatavola.it