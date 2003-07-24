Veneto in festa

Letture: ... - Incontri a Belluno - BL
|dove:
|Biblioteca Civica di Belluno
Via Ripa, 3 – Palazzo Crepadona 32100 BELLUNO – ITALIA
|info periodo:
|Al coperto
|data:
|mercoledì 12 novembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Biblioteca Civica di Belluno
|Referente:
|Laura Pontin
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|0437913222
Mercoledì 12 novembre si terrà la presentazione del volume di Riccardo Pasqualin "Antonio Maresio Bazzolle - Antirisorgimento veneto", presso Palazzo Crepadona.
Ne parlano Gregorio Piaia, professore emerito di Storia della Filosofia all'Università di Padova e Paolo Conte, già direttore Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore.
Figura di intellettuale affascinante e apparentemente contraddittoria, il bellunese Antonio Maresio Bazolle (1818-1896) attraversò l'Ottocento con uno sguardo autonomo e polemico. Ricordato soprattutto come cronista dei profondi mutamenti del suo tempo, fu un osservatore a volte scomodo e spesso liquidato come reazionario.
Il volume fresco di stampa a lui dedicato ne ricostruisce il profilo cercando di metterne in luce la personalità e componendo il racconto di un risorgimento rovesciato.