Presentazione del libro "Antonio Maresio Bazolle. Antirisorgimento veneto" (Belluno 12/11/2025), Belluno BL, 12/11/2025 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 12 2025

Presentazione del libro "Antonio Maresio Bazolle. Antirisorgimento veneto" (Belluno 12/11/2025)

Presentazione del libro "Il Codino" (Solfanelli 2024) di Riccardo Pasqualin

Letture: ... - Incontri a Belluno - BL

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Biblioteca Civica di Belluno
Via Ripa, 3 – Palazzo Crepadona 32100 BELLUNO – ITALIA
info periodo: Al coperto
data: mercoledì 12 novembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Biblioteca Civica di Belluno
Referente: Laura Pontin
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0437913222
Presentazione del libro
Descrizione evento: 
 Mercoledì 12 novembre si terrà la presentazione del volume di Riccardo Pasqualin "Antonio Maresio Bazzolle - Antirisorgimento veneto", presso Palazzo Crepadona.



Ne parlano Gregorio Piaia, professore emerito di Storia della Filosofia all'Università di Padova e Paolo Conte, già direttore Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore.



Figura di intellettuale affascinante e apparentemente contraddittoria, il bellunese Antonio Maresio Bazolle (1818-1896) attraversò l'Ottocento con uno sguardo autonomo e polemico. Ricordato soprattutto come cronista dei profondi mutamenti del suo tempo, fu un osservatore a volte scomodo e spesso liquidato come reazionario.



Il volume fresco di stampa a lui dedicato ne ricostruisce il profilo cercando di metterne in luce la personalità e componendo il racconto di un risorgimento rovesciato.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!




 




Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Un prete visionario. antonio...
Presentazione del libro "antonio...
Mercatino della fiera di san...
Apen day
Numanity day al castello di valbona
Approfondimenti
Formazione online: i vantaggi per i...
Formazione online: i vantaggi per i...
Un investimento per il futuro professionale
Nel contesto lavorativo odierno, la formazione online è diventata un elemento fondamentale per il...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Il meccanismo di gioco. Riscossione dei premi dei Gratta e...
Sono molte le proposte di Gratta e Vinci, sia online che cartacee, che si ispirano a eventi...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Venezia: lusso e svago. Verona: citta' romantica. Padova:...
Il Veneto è una delle regioni più affascinanti e ricche d'Italia, con una cultura vibrante, una...


 
Redazionali
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Una scena musicale interessante, custodita quasi in segreto
Lisbona è una città &ldquo;velatamente&rdquo; rock. Al contrario delle altre capitali europee...
Sardegna e cultura: le aree...
Sardegna e cultura: le aree...
Nora, Santa Vittoria, Arubiu e le altre mete da visitare
La Sardegna è una terra antica, dove sono custoditi reperti e testimonianze di immenso pregio...
Effetti speciali in casa: basta il...
Effetti speciali in casa: basta il...
Una scelta di gusto e di tendenza per mettere in luce i...
Creare un punto luce significa dare un'identità, far passare un messaggio di te e della tua...
Il meteo in Veneto
Meteo Veneto