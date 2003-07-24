Mercatino della Fiera di San Martino, Campodarsego PD, 09/11/2025 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

Dettagli evento:

nov 09 2025

Mercatino della Fiera di San Martino

Letture: ... - Mostre-Mercato a Campodarsego - PD

dove: Centro Cittadino
Via Roma
data: domenica 9 novembre 2025, dalle 09:00 alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Mercatino della Fiera di San Martino
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Fiera di San Martino" nella giornata di Domenica 09 Novembre 2025, a Campodarsego (PD), in Via Roma, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Per tutta la giornata Rievocazione Storica dei Lavori Contadini di una volta; Area Gioco per Bambini; Laboratori creativi, Animazioni e Intrattenimenti vari per tutti.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
