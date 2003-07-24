Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Campodarsego - PD
|dove:
|Centro Cittadino
Via Roma
|data:
|domenica 9 novembre 2025, dalle 09:00 alle 19:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Telefono:
|347.0495286
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Fiera di San Martino" nella giornata di Domenica 09 Novembre 2025, a Campodarsego (PD), in Via Roma, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.
Per tutta la giornata Rievocazione Storica dei Lavori Contadini di una volta; Area Gioco per Bambini; Laboratori creativi, Animazioni e Intrattenimenti vari per tutti.
Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi