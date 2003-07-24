Veneto in festa

Descrizione evento:

12° Global Summit Logistics & Manufacturing

19 e 20 novembre 2025 | Lazise (VR) | Centro Congressi Hotel Parchi del Garda

Expo | Incontri | Conferenze | Aggiornamento | Business

Invito riservato a Direzione Generale, Logistica e Produzione

Gentili Signori/e

Abbiamo il piacere d’inoltrarvi il programma e l'invito alla 12ª edizione del Global Summit Logistics & Manufacturing, l’evento B2B di riferimento per lil mondo della logistica, della produzione e delle soluzioni IT per l’industria.

L’appuntamento si terrà il 19 e 20 novembre 2025 a Lazise (VR), presso il Centro Congressi dell’Hotel Parchi del Garda.

Due giornate di conferenze dedicate a temi di aggiornamento e approfondimento, incontri one-to-one e networking per anticipare trend, scoprire soluzioni innovative e costruire nuove connessioni.

Programma conferenze di mercoledì 19 novembre 2025

09:00 - 09:30A caccia dell’AI: la lezione di Moby Dick fra ossessioni digitali e oceani di dati

10:00 - 10:30Fabbrica Cognitiva: la nuova frontiera che trasforma l’industria oggi

10:00 - 10:30Cnh Industial sceglie Element Logic per il primo Autostore in Europa

11:00 - 11:30Sistemi di allestimento ordini innovativi per la distribuzione intermedia del farmaco

11:00 - 11:30L’Intelligenza Artificiale non è il futuro: è il presente che costruisce il futuro della logistica

12:00 - 12:30Il futuro della scalabilità di magazzino con E4shuttle: il 4 way pallet shuttle by Eurofork®

12:00 - 12:30Soluzioni AI per ottimizzare ricevimento merce e gestione ordini di trasporto

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:30Da metri quadri a margini. Come moltiplicare il valore dello spazio disponibile con l’automazione di magazzino

14:00 - 14:30LLM e Supply Chain: applicazioni tecniche di AI per WMS e logistica integrata

15:00 - 15:30 Kardex Shuttle & AutoStore: integrazione intelligente per ottimizzare spazio, flussi e rotazioni

15:00 - 15:30AI? Sì, ma con metodo: così la tecnologia cambia davvero la Supply Chain

16:00 - 16:30 SmartConnext: l’ecosistema digitale per la fabbrica connessa

16:00 - 16:30La Nuova Forza Produttiva: APS, MES e Intelligenza Artificiale

17:00 - 17:30 AI nel manifatturiero: passare dalla teoria alla pratica. L’esperienza di World Cart

17:00 - 17:30Controllo della temperatura e tracciabilità: soluzione Esisoftware per la logistica del farmaco

18:00 - 18:30Efficientamento e digitalizzazione della logistica di magazzino con intelligenza artificiale

18:00 - 18:30 Ciak! Si pianifica. Come vincere l’oscar della supply chain

18:30 - 19:30 Aperitivo/Cocktail di fine giornata







Programma conferenze di giovedì 20 novembre 2025

09:00 - 09:30Consulenza Logistica: dalla comfort zone dei dati alla realtà delle soluzioni

09:00 - 09:30Supply Chain del futuro: resilienza, automazione e sostenibilità

10:00 - 10:30Nuove tecnologie, vecchie certezze: la logistica evolve con intelligenza per un equilibrio tra IA e metodologie nella progettualità

10:00 - 10:30Zebra e la tecnologia RFID per migliorare la visibilità operativa

11:00 - 11:30AI: non un grande magazzino, ma un alleato strategico

11:00 - 11:30Trascar-Opex: WonderPick_Sure | Scopri la soluzione innovativa che ha conquistato il mercato italiano.

12:00 - 12:30Processi connessi: come integrare ERP, MES/MOM, APS, TQM, TPM e Business Intelligence

12:00 - 12:30 Come l’AI potenzia l’analisi dei dati al servizio di Produzione e Supply Chain

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:30Efficienza nei processi, tracciamento dei device e automazione semplice. SCL: un asset strategico nella logistica di oggi e domani

14:00 - 14:30 Aumentare la produttività e rivoluzionare la gestione dell’inventario con l’intelligenza artificiale generativa e soluzioni verticali in Cloud

15:00 - 15:30 Logistica intelligente: dall’ottimizzazione delle spedizioni al controllo delle performance

15:00 - 15:30Vedere oltre il barcode: analisi intelligente delle immagini per migliorare la tracciabilità

16:00 - 16:30La logistica come scienza dei flussi e arte dei legami

16:00 - 16:30 Innovazione e sostenibilità per la gestione Real-Time della Supply Chain

17:00 - 17:00 Logistica e Supply Chain per non addetti ai lavori

17:30 - 18:00Tavola rotonda | Logistics & Manufacturing: scenari e prospettive per la supply chain del futuro

18:00 - 18:30 Aperitivo di saluto

Il programma completo e gli abstract degli interventi in aula, sono disponiibli on-line | Agenda GLMSummit

A chi è rivolto?

L’invito è riservato a Direttori e Responsabili della Logistica, Produzione e Innovazione, interessati a seguire gli oltre 30 momenti in aula d’aggiornamento, approfondimento e ispirazione e conoscere soluzioni innovative e nuovi potenziali fornitori.

Come funziona?

Il partecipante potrà vivere una presenza personalizzata tra workshop e incontri one2one, una o entrambe le giornate o parte di esse.

La partecipazione è gratuita, con pre-registrazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Registrazione

➤Online tramite form su www.glmsummit.it

➤Oppure compilando il modulo PDF allegato

La nostra segreteria è a vostra disposizione per supportarvi in ogni fase dell’iscrizione e garantirvi un’esperienza su misura.

Un evento dal vivo fa la differenza:In un mondo sempre più digitale, il valore di un incontro diretto resta insostituibile. Il Global Summit è il luogo giusto per trasformare le relazioni in opportunità.

Vi ringraziamo per l'attenzione e sperando di accogliervi tra i nostri ospiti, restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

Barbara Chiadini

Concordia Professional Oriented Events

Corso De Gasperi 38 - 10129 Torino

Tel. +39 011 0745674 – globalsummit.it