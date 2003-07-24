SCULPTING MY UNIVERSE, Venezia VE, 12/12/2025 - Veneto in Festa
 

Dettagli evento:

dic 12 2025
dic 22 2025

SCULPTING MY UNIVERSE

Mostra personale di Blanca Martí

Mostre a Venezia - VE

Approfondimenti:
dove: Palazzo Albrizzi-Capello
Associazione Culturale Italo-Tedesca (ACIT), Cannaregio 4118
data: da venerdì 12 dicembre 2025, alle 18:00
a lunedì 22 dicembre 2025, alle 21:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: ITSLIQUIDGROUP
Referente: Luca Curci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: +39.3387574098
Descrizione evento: 
 SCULPTING MY UNIVERSE



Mostra personale di Blanca Martí 



12 - 22 Dicembre, 2025



Palazzo Albrizzi Capello, Venezia



 



ITSLIQUID Group è lieta di annunciare la mostra personale “Sculpting My Universe” dell’artista spagnola Blanca Martí, a cura di Luca Curci, che inaugurerà il 12 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso Palazzo Albrizzi-Capello a Venezia, in occasione della 23a edizione del Venice International Art Fair 2025. La mostra resterà aperta fino al 22 dicembre 2025.



Con “Sculpting My Universe”, Blanca Martí invita il pubblico a un viaggio interiore e cosmico, dove la materia si trasforma in linguaggio e la creazione assume i contorni di un atto spirituale. La natura è la sua fonte primaria di ispirazione: un luogo di verità, emozione e metamorfosi. “La mia fonte di ispirazione è la natura e i sentimenti senza giustificazione. In essa catturo sensazioni, sogni... L’incontro della terra con il cosmo, l’infinito. Acqua, sabbia, luce, fuoco e metallo sono sempre una parte importante del mio lavoro..”





Queste parole racchiudono la poetica che anima la sua intera produzione: acqua, sabbia, luce, fuoco e metallo diventano presenze vive, testimoni dei cicli della natura e delle vibrazioni dell’animo umano. Attraverso un linguaggio che unisce pittura e materia, Martí plasma universi sospesi tra terra e cosmo, trasformando sensazioni e sogni in forme tangibili capaci di restituire allo spettatore un’esperienza amplificata del reale. In questa serie, il gesto pittorico si fa atto scultoreo, un modo per dare corpo a ciò che non ha forma.



Ogni opera diventa così una scultura dell’invisibile, un frammento dell’universo personale dell’artista che si espande nello spazio espositivo come energia pura. La sua è una visione istintiva e poetica, che rifiuta la giustificazione razionale e abbraccia l’intuizione, l’emozione e il silenzio. Ne nasce una costellazione di opere che respirano, vibrazioni di luce e materia che raccontano il desiderio umano di ritrovare armonia nell’immensità del cosmo. In questa serie, emerge un equilibrio sottile tra dinamismo e armonia, tra forza materica e leggerezza cromatica. Le superfici, modellate da gesti fluidi e stratificazioni di materiali, evocano paesaggi interiori dove il tempo si sospende e la luce diventa sostanza.



La lunga esperienza di Martí nel mondo della moda le ha insegnato a tradurre forma e movimento in segni visivi: se un tempo l’arte abitava i suoi abiti, oggi si manifesta sulla tela con la stessa intensità creativa. Ogni serie è un frammento autobiografico, un’emozione fissata nella materia, un dialogo intimo e universale tra artista e spettatore.



Il percorso espositivo accompagna il visitatore in una dimensione contemplativa, dove la pittura diventa insieme esperienza fisica e spirituale. Le opere di Blanca Martí non rappresentano la natura: sono natura - energia, rigenerazione, luce.



 



organizzato da ITSLIQUID Group



curatore Luca Curci



coordinatrice Vittoria Vallebella



 



INAUGURAZIONE



12 Dicembre, 2025 | 18:00



Palazzo Albrizzi - Capello | Venezia, Italia



Associazione Culturale Italo-Tedesca (ACIT), Cannaregio 4118, Venice



Orari apertura | Lunedì - Venerdì: 09:30 - 17:30
