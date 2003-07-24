Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "613^ Festa Patronale di Sant'Agata" nella giornata di Domenica 08 Febbraio 2026, a Tezze di Arzignano (VI), lungo Via Roma, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa.

Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Festa Patronale prevede:

dalle ore 9:30: Processione Votiva. Partenza dalla Rocca di Castello con personaggi in costume del 1400 a cura delle Associazioni Storiche;

alle ore 10:00: apertura Mercato medievale;

alle ore 10:45 presso Chiesa Parrocchiale di Tezze: Santa Messa Solenne;

dalle ore 14:00: Il Medioevo in Piazza – Spettacoli di animazioni di strada;

alle ore 18:00: Spettacolo di Fuoco;

alle ore 19:00: Vesperi solenni.

Presso le Trattorie del paese sarà possibile degustare il tradizionale menù di Sant'Agata.



