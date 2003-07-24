Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "25^ Festa di Sant'Antonio Abate e di Nostra Madre Terra" nella giornata di Domenicxa 25 Gennaio 2026, a Bovolone (VR), in Piazzale Aldo Moro, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con la tradizionale Mostra-Mercato e il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.



Il programma della Manifestazione prevede alle ore 09:00 il ritrovo e la Mostra dei Trattori; alle ore 10:30 la Sfilata dei Trattori per le Vie del Paese; alle ore 12:30 il Pranzo presso palazzetto "Le Muse"; Alle ore 14:30 la Dimostrazione della Cagliata per una forma di Formaggio; alle ore 14:30 la 7^ edizione "el meio Can e Gato" con iscrizioni in loco.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi