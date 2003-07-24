Veneto in festa

Descrizione evento:

L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata AICS - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove e organizza la Manifestazione “Fior di Pasqua – Colori, Profumi e Benessere”, in programma Sabato 04 e Domenica 05 aprile 2026, dalle ore 09.00 alle 19.00, nella splendida cornice del Centro Storico di Cittadella (PD).



Per due giornate il cuore della Città murata si trasformerà in un vivace palcoscenico primaverile dedicato alle tradizioni, alla creatività e al benessere. Protagonista sarà il Mercatino Primaverile e Pasquale, con espositori delle tradizioni popolari, dell’artigianato artistico e delle opere dell’ingegno creativo, che proporranno originali idee regalo a tema pasquale e primaverile per la casa e il tempo libero. Molti artigiani realizzeranno dimostrazioni pratiche dal vivo, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire tecniche di lavorazione e segreti del mestiere.



Immancabile la rassegna enogastronomica, con prodotti tipici Regionali e Italiani, degustazioni e specialità dolci e salate stagionali, realizzate artigianalmente per esaltare gusti e sapori di una tradizione antica che continua a vivere attraverso la qualità e la passione dei produttori.



Non mancherà un’intera area dedicata al benessere olistico e alla salute naturale, con Operatori ed Esperti del settore che proporranno dimostrazioni pratiche, attività di gruppo, trattamenti individuali, laboratori esperienziali, corsi e sessioni guidate. Presenti anche stand con prodotti, rimedi e servizi orientati alla cura del corpo e a uno stile di vita sano, armonioso e sostenibile.



Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli. Nel pomeriggio si svolgerà la coinvolgente “Caccia all’Uovo Incantato”, una divertente caccia al tesoro tra indizi e sorprese che culminerà con una dolce ricompensa finale. A completare l’atmosfera di festa, truccabimbi e sculture di palloncini animeranno le vie del centro, regalando sorrisi e momenti di allegria alle famiglie.



“Fior di Pasqua – Colori, Profumi e Benessere” si conferma così un appuntamento imperdibile per celebrare l’arrivo della primavera, riscoprire tradizioni, sostenere l’artigianato locale e vivere due giornate all’insegna della convivialità e del benessere nel suggestivo scenario di Cittadella.



Per info e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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