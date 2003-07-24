"Artist in Focus", Luise Gandon e Angela Thouless in esposizione a Padova, Padova PD, 16/05/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 16 2026
giu 05 2026

"Artist in Focus", Luise Gandon e Angela Thouless in esposizione a Padova

Il 16 maggio alle 18.00 si terrà l'inaugurazione della mostra con un aperitivo

Letture: ... - Mostre a Padova - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: QueenArtStudio Gallery
Riviera Tito Livio, 31
data: da sabato 16 maggio 2026, alle 18:00
a venerdì 5 giugno 2026, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
Sabato 16 maggio 2026 alle ore 18:00 inaugura presso la QueenArtStudio Gallery, in Riviera Tito Livio 31 a Padova, “Artists in Focus”, mostra bipersonale delle artiste contemporanee Luise Gandon e Angela Thouless, a cura di Maria Grazia Todaro. L’esposizione sarà visitabile fino al 5 giugno 2026, dal martedì al sabato dalle 15:30 alle 19:30, con ingresso libero.



La mostra mette in dialogo due differenti visioni artistiche accomunate da una riflessione sull’identità umana e sulla rappresentazione del volto. Le opere di Luise Gandon esplorano interiorità, memoria e vulnerabilità attraverso ritratti intensi e atmosfere intime, mentre Angela Thouless sviluppa una ricerca simbolica influenzata dall’Espressionismo tedesco e dalla street art, tra maschere, figure rituali e memoria collettiva.



L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento conviviale aperto al pubblico, occasione di incontro e dialogo tra artiste, visitatori e appassionati di arte contemporanea. Al termine del percorso espositivo, la galleria ospiterà inoltre un aperitivo conclusivo dedicato alla condivisione e allo scambio culturale.
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