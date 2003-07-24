Veneto in festa

Descrizione evento:

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 18:00 inaugura presso la QueenArtStudio Gallery, in Riviera Tito Livio 31 a Padova, “Artists in Focus”, mostra bipersonale delle artiste contemporanee Luise Gandon e Angela Thouless, a cura di Maria Grazia Todaro. L’esposizione sarà visitabile fino al 5 giugno 2026, dal martedì al sabato dalle 15:30 alle 19:30, con ingresso libero.



La mostra mette in dialogo due differenti visioni artistiche accomunate da una riflessione sull’identità umana e sulla rappresentazione del volto. Le opere di Luise Gandon esplorano interiorità, memoria e vulnerabilità attraverso ritratti intensi e atmosfere intime, mentre Angela Thouless sviluppa una ricerca simbolica influenzata dall’Espressionismo tedesco e dalla street art, tra maschere, figure rituali e memoria collettiva.



L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento conviviale aperto al pubblico, occasione di incontro e dialogo tra artiste, visitatori e appassionati di arte contemporanea. Al termine del percorso espositivo, la galleria ospiterà inoltre un aperitivo conclusivo dedicato alla condivisione e allo scambio culturale.