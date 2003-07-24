Veneto in festa

Letture: ... - Mostre a Venezia - VE
|dove:
|Palazzo Albrizzi-Capello
Cannaregio 4118
|data:
|da mercoledì 20 maggio 2026, alle 09:30
a giovedì 4 giugno 2026, alle 17:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|Organizzazione:
|ITS LIQUID group
|Referente:
|Luca Curci
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|+39.3387574098
ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venice - Associazione Culturale
Italo-Tedesca, è lieto di annunciare l’apertura di RITUALS, il primo appuntamento di
ANIMA MUNDI 2026. La mostra inaugurerà il 20 maggio 2026 presso Palazzo
Albrizzi-Capello a Venezia e sarà visitabile fino al 4 giugno 2026.
ANIMA MUNDI è l’energia vitale che scorre attraverso tutte le cose, la forza sottile che
connette ogni forma di esistenza, dal naturale all’artificiale, dal visibile all’invisibile. Intesa
fin dal Timeo di Platone come l’anima di un universo vivente, ritorna oggi come una
consapevolezza intuitiva di una rete invisibile ma attiva che sostiene trasformazione,
coesistenza e rinnovamento attraverso la materia, il tempo e la vita. È il ritmo sottostante
che lega ecosistemi, entità umane e non umane, e bilancia la continua evoluzione del
mondo. In questo contesto, artisti, designer e architetti sono invitati a esplorare come
questa energia universale si manifesti oggi, indagando le sottili corrispondenze tra anima e
corpo, umanità e natura, e mondi organici e sintetici.