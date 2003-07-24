Veneto in festa

Descrizione evento:

ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venice - Associazione Culturale



Italo-Tedesca, è lieto di annunciare l’apertura di RITUALS, il primo appuntamento di



ANIMA MUNDI 2026. La mostra inaugurerà il 20 maggio 2026 presso Palazzo



Albrizzi-Capello a Venezia e sarà visitabile fino al 4 giugno 2026.



ANIMA MUNDI è l’energia vitale che scorre attraverso tutte le cose, la forza sottile che



connette ogni forma di esistenza, dal naturale all’artificiale, dal visibile all’invisibile. Intesa



fin dal Timeo di Platone come l’anima di un universo vivente, ritorna oggi come una



consapevolezza intuitiva di una rete invisibile ma attiva che sostiene trasformazione,



coesistenza e rinnovamento attraverso la materia, il tempo e la vita. È il ritmo sottostante



che lega ecosistemi, entità umane e non umane, e bilancia la continua evoluzione del



mondo. In questo contesto, artisti, designer e architetti sono invitati a esplorare come



questa energia universale si manifesti oggi, indagando le sottili corrispondenze tra anima e



corpo, umanità e natura, e mondi organici e sintetici.