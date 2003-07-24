RITUALS - ANIMA MUNDI 2026, Venezia VE, 20/05/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

mag 20 2026
giu 04 2026

RITUALS - ANIMA MUNDI 2026

Letture: ... - Mostre a Venezia - VE

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Palazzo Albrizzi-Capello
Cannaregio 4118
data: da mercoledì 20 maggio 2026, alle 09:30
a giovedì 4 giugno 2026, alle 17:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: ITS LIQUID group
Referente: Luca Curci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: +39.3387574098
RITUALS - ANIMA MUNDI 2026
Descrizione evento: 
ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venice - Associazione Culturale



Italo-Tedesca, è lieto di annunciare l’apertura di RITUALS, il primo appuntamento di



ANIMA MUNDI 2026. La mostra inaugurerà il 20 maggio 2026 presso Palazzo



Albrizzi-Capello a Venezia e sarà visitabile fino al 4 giugno 2026.



ANIMA MUNDI è l’energia vitale che scorre attraverso tutte le cose, la forza sottile che



connette ogni forma di esistenza, dal naturale all’artificiale, dal visibile all’invisibile. Intesa



fin dal Timeo di Platone come l’anima di un universo vivente, ritorna oggi come una



consapevolezza intuitiva di una rete invisibile ma attiva che sostiene trasformazione,



coesistenza e rinnovamento attraverso la materia, il tempo e la vita. È il ritmo sottostante



che lega ecosistemi, entità umane e non umane, e bilancia la continua evoluzione del



mondo. In questo contesto, artisti, designer e architetti sono invitati a esplorare come



questa energia universale si manifesti oggi, indagando le sottili corrispondenze tra anima e



corpo, umanità e natura, e mondi organici e sintetici.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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