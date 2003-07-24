Veneto in festa

Descrizione evento:





MyPlay – Coldplay Tribute: il 12 giugno live immersivo a Motta di Livenza, Treviso, per la Sagra di San Giovanni







Ore 21:00 – Musica, luci ed effetti speciali per uno show multimediale dedicato ai grandi successi dei Coldplay







Motta di Livenza (TV), venerdì 12 giugno – Un concerto che è molto più di un semplice live: venerdì 12 giugno i MyPlay – Coldplay Tribute si esibiranno con il nuovo format estivo in occasione della Sagra di San Giovanni a Motta di Livenza, Treviso, per una serata immersiva che fonde musica dal vivo, tecnologia e spettacolo, ricreando l’atmosfera e l’energia dei grandi concerti dei Coldplay.







L’approccio scenico curato è nei minimi dettagli, capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale: luci e video perfettamente sincronizzati, effetti visivi e una regia spettacolare accompagnano il pubblico in un viaggio musicale di oltre due ore attraverso la carriera della celebre band britannica.







La scaletta spazia dai classici intramontabili come Yellow, The Scientist e Paradise fino ai successi più recenti, tra cui Fix You, Viva La Vida, Adventure of a Lifetime e Higher Power, per uno show pensato per emozionare, cantare e condividere.







Sul palco i MyPlay prendono vita con Gianluca Urban (voce), Francesco Nichele (chitarre e programmazioni), Enrico Cipolla (basso) e Massimo Andreetta (batteria). Fondamentale anche il contributo dello staff tecnico, parte integrante dell’esperienza immersiva: Andrea Pedron (Officine Eventi) al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alle fotografie, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior, autore dei video ufficiali.







L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 con la formula “Cena + Concerto live”, che unisce il piacere del buon cibo a uno spettacolo musicale di grande impatto. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.







Per informazioni:



Sagra di San Giovanni



Via C. Gini, 28, 31045 San Giovanni, Motta di Livenza, TV







Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/976251178125783/



Sito ufficiale MyPlay – Coldplay Tribute: myplaycoldplaytribute.it