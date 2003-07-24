San Bonaventura in Festa, Cadoneghe PD, 05/06/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

giu 05 2026

San Bonaventura in Festa

I Mercatini

Letture: ... - Mostre-Mercato a Cadoneghe - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Sagrato della Parrocchia
Frazione Mejaniga
data: venerdì 5 giugno 2026, dalle 19:00 alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
San Bonaventura in Festa
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "San Bonaventura in Festa" nelle serate dal 05 al 07 e dal 12 al 14 Giugno 2026, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), nel Sagrato della Parrocchia in Piazza San Bonaventura, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Per tutte le sere Chiosco Esterno; Stand Gastronomico e Spettacoli.



Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
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