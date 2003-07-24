Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Cadoneghe - PD
|dove:
|Sagrato della Parrocchia
Frazione Mejaniga
|data:
|venerdì 5 giugno 2026, dalle 19:00 alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "San Bonaventura in Festa" nelle serate dal 05 al 07 e dal 12 al 14 Giugno 2026, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), nel Sagrato della Parrocchia in Piazza San Bonaventura, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.
Per tutte le sere Chiosco Esterno; Stand Gastronomico e Spettacoli.
Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi