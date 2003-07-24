Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "San Bonaventura in Festa" nelle serate dal 05 al 07 e dal 12 al 14 Giugno 2026, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), nel Sagrato della Parrocchia in Piazza San Bonaventura, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Per tutte le sere Chiosco Esterno; Stand Gastronomico e Spettacoli.



Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi