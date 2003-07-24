Veneto in festa

Descrizione evento:

MyPlay – Coldplay Tribute: il 24 luglio live immersivo a Vigonza, Padova in occasione del PioncaRock

Ore 21:00 – Musica, luci ed effetti speciali per uno show dedicato ai grandi successi dei Coldplay

Vigonza (PD), venerdì 24 luglio – Un concerto che è molto più di un semplice live: venerdì 24 luglio i MyPlay – Coldplay Tribute portano il loro spettacolo al PioncaRock per una serata immersiva che fonde musica dal vivo, tecnologia e spettacolo, ricreando l’atmosfera e l’energia dei grandi concerti dei Coldplay.

Nata nella primavera del 2025, la band si è rapidamente distinta per un approccio scenico curato nei minimi dettagli, capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale. Luci e video perfettamente sincronizzati, effetti visivi e una regia spettacolare accompagnano il pubblico in un viaggio musicale di oltre due ore attraverso la carriera della celebre band britannica.

La scaletta spazia dai classici intramontabili come Yellow, The Scientist e Paradise fino ai successi più recenti, tra cui Fix You, Viva La Vida, Adventure of a Lifetime e Higher Power, per uno show pensato per emozionare, cantare e condividere.

I MyPlay si esibiranno con il loro format estivo: lo spettacolo luci è ancora più ampio, giochi di laser, scenografia ancora più curata e molte altre sorprese dedicate al pubblico che diventa ancora di più al centro dello spettacolo.

Sul palco i MyPlay prendono vita con Gabriele Corrente (voce), Francesco Nichele (chitarre e programmazioni), Enrico Cipolla (basso) e Massimo Andreetta (batteria). Fondamentale anche il contributo dello staff tecnico, parte integrante dell’esperienza immersiva: Andrea Pedron (Officine Eventi) al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alle fotografie, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior, autore dei video ufficiali.

L’appuntamento live è fissato per le ore 21:00, stand gastronomico aperto dalle 20:00 per unire il piacere del buon cibo a uno spettacolo musicale di grande impatto. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.

Per informazioni: PioncaRock Via Antonio Meucci, 24, 35010 Vigonza, Italy

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1592042612448101 Sito ufficiale MyPlay – Coldplay Tribute: myplaycoldplaytribute.it

