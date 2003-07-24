MyPlay Coldplay Tribute @ PioncaRock, Vigonza, padova, Vigonza PD, 24/07/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 24 2026

MyPlay Coldplay Tribute @ PioncaRock, Vigonza, padova

I MyPlay – Coldplay Tribute arrivano al PioncaRock di Vigonza con uno show live dedicato ai grandi successi dei Coldplay: musica dal vivo, luci, colori ed energia da concerto per una serata estiva tut

Letture: ... - Concerti a Vigonza - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: PioncaRock
data: venerdì 24 luglio 2026, dalle 21:00 alle 23:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: MyPlay Coldplay Tribute
Referente: Enrico Cipolla
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
MyPlay Coldplay Tribute @ PioncaRock, Vigonza, padova
Descrizione evento: 
 


	MyPlay – Coldplay Tribute: il 24 luglio live immersivo a Vigonza, Padova in occasione del PioncaRock






	Ore 21:00 – Musica, luci ed effetti speciali per uno show dedicato ai grandi successi dei Coldplay






	Vigonza (PD), venerdì 24 luglio – Un concerto che è molto più di un semplice live: venerdì 24 luglio i MyPlay – Coldplay Tribute portano il loro spettacolo al PioncaRock  per una serata immersiva che fonde musica dal vivo, tecnologia e spettacolo, ricreando l’atmosfera e l’energia dei grandi concerti dei Coldplay.






	Nata nella primavera del 2025, la band si è rapidamente distinta per un approccio scenico curato nei minimi dettagli, capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale. Luci e video perfettamente sincronizzati, effetti visivi e una regia spettacolare accompagnano il pubblico in un viaggio musicale di oltre due ore attraverso la carriera della celebre band britannica.






	La scaletta spazia dai classici intramontabili come Yellow, The Scientist e Paradise fino ai successi più recenti, tra cui Fix You, Viva La Vida, Adventure of a Lifetime e Higher Power, per uno show pensato per emozionare, cantare e condividere.






	I MyPlay si esibiranno con il loro format estivo: lo spettacolo luci è ancora più ampio, giochi di laser, scenografia ancora più curata e molte altre sorprese dedicate al pubblico che diventa ancora di più al centro dello spettacolo.






	Sul palco i MyPlay prendono vita con Gabriele Corrente (voce), Francesco Nichele (chitarre e programmazioni), Enrico Cipolla (basso) e Massimo Andreetta (batteria). Fondamentale anche il contributo dello staff tecnico, parte integrante dell’esperienza immersiva: Andrea Pedron (Officine Eventi) al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alle fotografie, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior, autore dei video ufficiali.






	L’appuntamento live è fissato per le ore 21:00, stand gastronomico aperto dalle 20:00 per unire il piacere del buon cibo a uno spettacolo musicale di grande impatto. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.






	Per informazioni:



	PioncaRock



	Via Antonio Meucci, 24, 35010 Vigonza, Italy






	Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1592042612448101



	Sito ufficiale MyPlay – Coldplay Tribute: myplaycoldplaytribute.it
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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