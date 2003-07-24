TEDxCortina, Belluno BL, 21/08/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

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Dettagli evento:

ago 21 2026

TEDxCortina

GLOW

Letture: ... - Intrattenimento a Belluno - BL

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rifugio Col Gallina
Cortina d'Ampezzo
data: venerdì 21 agosto 2026, dalle 10:00 alle 13:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: TedxCortina
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
TEDxCortina
Descrizione evento: 
Cos’è TEDxCortina



TEDxCortina, organizzazione no profit, nasce dalla volontà di contaminare lo splendido ecosistema dolomitico con idee che meritano di essere condivise. Ogni anno la “Regina delle Dolomiti” ospita pensatori e innovatori, esperti in ogni campo dello scibile umano: dalla medicina alla tecnologia, dall’arte all’economia. L’evento è su licenza internazionale TED che da oltre 40 anni ha come mission condividere idee che cambieranno tutto! In questi dieci anni abbiamo accolto più di 5.000 ospiti, ospitato oltre 100 speaker e superato 1 milione di visualizzazioni dei nostri talk, portando le idee nate tra le Dolomiti a raggiungere persone in tutto il mondo.



 



TEMA



Il mondo fa rumore. GLOW fa luce. Non un luccichio passeggero — un invito a vedere territori,comunità e idee che già brillano. A distinguere la vera luce dal semplice bagliore. La scintilla era già lì. Noi la rendiamo visibile.



 



GLI SPEAKER



FABRIZIO CAPOBIANCO — Founder di 2 startup tech negli USA, oggi reinventa il



futuro dei territori montani da Sondrio



LIVIO VALENTI — Ha sviluppato vaccini somministrabili tramite cerotto. Sì, hai letto



bene.



ANNE MARIE FRANK —"Mindset Doctor" californiana, 20 anni di neuropsicologia e



benessere. Fondatrice di Happy Whole You™



GILBERTO NOBILI — Atleta di Luna Rossa, America's Cup. Forza, disciplina, lavoro di squadra: l'eccellenza italiana in mare



RICCARDO CECCARELLI — Medico, fondatore di Formula Medicine. Mental coach di Jannik Sinner (e di qualche astronauta nel tempo libero)



EMMA PREVOT — 26 anni, sta costruendo un gemello digitale delle persone per



combattere malattie neurodegenerative complesse con l'AI



FABRIZIO ACANFORA — Musicista, attivista e autore di Eccentrico. Porta sul palco la forza della neurodiversità



MICHELE ROBERTA LAVAGNA — Ingegnera aerospaziale al Politecnico di Milano,



esploratrice di spazio e confini del possibile



FABIO BIN — Co-founder e CMO di WeRoad, il brand che ha cambiato il modo di



viaggiare di un'intera generazione



ARIANNA BAVUSO — Co-founder e Lead Architect di AB+AC. Architettura,



rigenerazione e comunità: progetta luoghi capaci di creare connessioni tra persone e



territori
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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