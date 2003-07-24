Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "Mejaniga in Fiore" nelle giornate di Venerdì 01; Sabato 02; Domenica 03 e Sabato 09; Domenica 10 Maggio 2026, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), nelle Piazzette antistanti al Patronato della Parrocchia di Sant'Antonino in Via Gramsci, con la Mostra-Mercato del Florovivaismo con Idee, Prodotti, Attrezzature, Piante e Fiori per l'Appartamento ed il Giardino; ci sarà inoltre la presenza del Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Manifestazione prevede anche la tradizionale Festa dei Bigoi al Torcio con un fornitissimo Stand Gastronomico che proporrà i rinomati Bigoli e altre gustosissime pietanze.

Durante le giornate ci saranno Spettacoli, Animazioni per Bambini e Adulti, Luna Park e tanto altro ancora.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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