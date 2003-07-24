Veneto in festa

Letture: ... - Mostre a Grisignano di Zocco - VI
|dove:
|Hotel Venice
Via F. Beggiato 56
|data:
|da venerdì 29 maggio 2026, alle 00:00
a sabato 30 maggio 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Confraternita del Zocco
|Referente:
|Dott. Corrado Reschiglian
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|342.6083873
“Gondole” mostra di pittura di Luigi Pasqualin
Dal 29 maggio al 30 giugno 2026
Presso l’Hotel Venice, Grisignano di Zocco, Via Beggiato, 56 | 36040 Grisignano di Zocco (VI) | Tel e Fax: +39.0444.415.222 - cell. 342.6083873
Email: info@hvenice.it
Con il patrocinio della Confraternita del Zocco