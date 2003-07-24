“Gondole” mostra di pittura di Luigi Pasqualin, Grisignano di Zocco VI, 29/05/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

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Dettagli evento:

mag 29 2026
mag 30 2026

“Gondole” mostra di pittura di Luigi Pasqualin

Dal 29 maggio al 30 giugno 2026

Letture: ... - Mostre a Grisignano di Zocco - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Hotel Venice
Via F. Beggiato 56
data: da venerdì 29 maggio 2026, alle 00:00
a sabato 30 maggio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Confraternita del Zocco
Referente: Dott. Corrado Reschiglian
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 342.6083873
“Gondole” mostra di pittura di Luigi Pasqualin
Descrizione evento: 
“Gondole” mostra di pittura di Luigi Pasqualin

 

Dal 29 maggio al 30 giugno 2026

 

Presso l’Hotel Venice, Grisignano di Zocco, Via Beggiato, 56 | 36040 Grisignano di Zocco (VI) | Tel e Fax: +39.0444.415.222 - cell. 342.6083873

Email: info@hvenice.it

 

Con il patrocinio della Confraternita del Zocco
Nei pressi di questo evento puoi:
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